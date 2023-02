Ascoli, Pulcinelli multato e deferito Attacco decimato per mister Breda

Brutte notizie in campo e fuori per l’Ascoli. Il patron Massimo Pulcinelli nei giorni scorsi è stato deferito dalla sezione disciplinare del Tribunale federale nazionale Figc per le espressioni rivolte nei confronti dell’arbitro Santoro (sezione di Messina) in occasione del match perso 2-0 a Pisa. Un "Fateschifoooooo" apparso su una delle sue solite storie Instagram per lamentare un presunto rigore non concesso e finito per essere pagato a caro prezzo. Il numero uno di corso Vittorio è stato multato con 8mila euro per violazione degli artt. 4 comma 1 e 23 comma 1 del Codice di giustizia sportiva, oltre all’ammenda di ulteriori 8mila irrogata nei confronti della società ex artt. 6 comma 2 e 23 comma 5 del Cgs. L’indagine era nata a seguito della segnalazione trasmessa dal procuratore nazionale arbitrale. Un’espressione, quella postata da Pulcinelli, che secondo la Procura federale "da un lato sarebbe stata direttamente lesiva della reputazione e del prestigio sia dell’arbitro Santoro, sia della intera classe arbitrale...mentre, da un altro lato, avrebbe travalicato qualsivoglia pur legittimo esercizio di critica e diritto di opinione. Tra l’altro, la Procura federale sottolineava, altresì, che Pulcinelli non avrebbe neppure provveduto a pubblicare rettifiche o smentite". Nella memoria difensiva depositata in data 3 gennaio dall’avvocato Luca Smacchia (difensore del patron e dell’Ascoli) si era cercato di chiedere l’archiviazione del procedimento, sostenendo che non sarebbe stato possibile considerare Pulcinelli soggetto in grado di svolgere attività rilevante nell’interesse del club, non essendo membro del cda né tantomeno rappresentante legale. Nell’udienza del 2 febbraio però l’avvocato Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura federale, aveva precisato che il patron bianconero era stato considerato, invece, soggetto in grado di svolgere attività rilevante per l’ordinamento federale in quanto titolare del diritto di usufrutto del 100% delle quote della Ferinvest srl, a sua volta in possesso della quota maggioritaria, pari al 39%, del capitale sociale dell’Ascoli. Posizione alla quale spetta il diritto agli utili e anche quello di voto. Elementi ritenuti in capo ad un soggetto sul quale applicare le norme dell’ordinamento federale.

A queste nelle ultime ore si sono aggiunte le notizie arrivate dal Picchio Village. Forte rischia un stop anche di alcune settimane per un problema all’adduttore che potrebbe mettere in discussione la sua partecipazione anche per le prossime sfide in calendario. Alla luce delle condizioni di Dionisi e dell’ingenua squalifica rimediata da Gondo a Parma, contro il Benevento sembra prendere sempre più piede l’ipotesi della coppia Marsura-Mendes. In difesa si incrociano le dita per Bellusci, anche lui alle prese con qualche guaio fisico. In caso di forfait sarà ballottaggio Quaranta-Simic.

Massimiliano Mariotti