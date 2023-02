Ascoli, questo è il mese della verità Dal Parma al Venezia: sei partite

Un mese decisivo per l’atteso cambio di passo. L’Ascoli si prepara ad affrontare una fase cruciale del campionato nella corsa per il raggiungimento della soglia salvezza. Traguardo che, se tagliato in anticipo, potrebbe aprire alla possibilità di tentare l’eventuale rincorsa ad un qualcosa di più. Per adesso però l’obiettivo principale resta il raggiungimento della quota prevista per il mantenimento della categoria. E qui il bottino portato a casa contro il Perugia ha consentito di allontanare momentaneamente quella zona pericolosa che piano piano stava risucchiando i bianconeri verso il basso. Le sfide che si susseguiranno dalla trasferta di Parma (sabato alle 14) al match interno col Venezia (in programma sabato 18 marzo con avvio alle 14) costituiranno uno snodo importantissimo per il futuro del Picchio. Un filotto di 6 partite da vivere con massima intensità una dietro l’altra.

Si partirà subito con il confronto che vedrà l’Ascoli fare visita ai ducali di Pecchia. Un anno fa proprio il successo al ‘Tardini’ lanciò definitivamente la formazione di Sottil verso l’assalto ad un piazzamento playoff. L’indimenticabile giornata emiliana di Pasquetta vide il gol vittoria di Bidaoui mandare in delirio gli oltre 1500 tifosi ascolani accorsi al fianco dei propri beniamini per sostenerli in un momento importantissimo. Appuntamento imperdibile domenica 26 quando al Del Duca (ore 16.15) arriverà un Benevento alla disperata ricerca di punti per evitare di finire nel burrone. La stagione dei sanniti era iniziata apparentemente bene, poi l’esonero di Caserta e l’arrivo di Cannavaro non sono riusciti a produrre quell’effetto che la piazza giallorossa sperava. Proprio il match con il Picchio segnò l’inizio della parentesi dell’ex campione del mondo. Al Vigorito finì 1-1 con l’Ascoli che sfiorò il colpaccio dopo aver cullato la possibilità di sbancare la tana delle Streghe con il momentaneo vantaggio iniziale di Botteghin e la risposta di Farias in avvio di ripresa.

Il turno infrasettimanale di mercoledì primo marzo, invece, vedrà la formazione di Breda impegnata in casa di un Modena (20.30) partito per salvarsi e adesso entrato in piena lotta per la corsa playoff. Domenica 5 al Del Duca arriverà il Bari (avvio alle 15) del duo Mignani-Polito, mentre venerdì 10 il Picchio volerà in notturna a Cagliari (ore 20.30) per l’anticipo della 29esima giornata. Altro appuntamento delicato contro una delle corazzate ancora alle prese con qualche difficoltà di troppo con l’ambientamento nella cadetteria. Il ritorno tra le mura amiche lancerà il doppio turno casalingo contro Venezia (sabato 18 marzo alle 14) e Brescia (primo aprile ore 14), altri due scontri fondamentali. A dividerli però ci sarà la sosta. Fattore a volte utile per tirare il fiato e altre in grado di spezzare il buon ritmo trovato.

Massimiliano Mariotti