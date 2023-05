Ascoli, sarà un Del Duca infuocato Il club vuole il record di presenze

La pioggia prevista dal meteo non potrà frenare il calore del popolo ascolano. Procede a buon ritmo la vendita dei tagliandi per assistere all’ultima gara casalinga della regular season dell’Ascoli di sabato contro il Cosenza (fischio d’inizio programmato alle 14). Un appuntamento sconsigliato ai deboli di cuore al quale sarà indubbiamente vietato mancare dato che potrebbe costituire il possibile congedo dei beniamini di casa davanti al pubblico amico. Sia l’ultima gara con la Reggina che l’eventuale turno preliminare playoff infatti gli uomini di Breda li giocherebbero in trasferta. Una buona fetta delle possibilità di prendere parte agli spareggi passerà in primis per il duello con i rossoblù. Una partita da vincere a tutti i costi per restare davanti nel gruppone completato dalle altre 7 pretendenti che ad oggi sono in lizza per i due posti rimasti in quella zona di classifica. In realtà l’Ascoli sarebbe in scia per un eventuale sorpasso sul Palermo che attualmente precede al settimo piazzamento di 2 punti e che dovrà scendere in campo nel proibitivo Unipol Domus di Cagliari. Riuscire a tirarsi fuori dal terzetto di squadre a 46 che vede Pisa e Venezia appaiati al Picchio sarebbe l’ideale per la formazione guidata da Breda. L’eventuale classifica avulsa, che entrerà in gioco soltanto al termine della 38esima giornata, oggi premia l’Ascoli.

Lo scenario da evitare però sarà quello di arrivare a parimerito con il Pisa. In questo a spuntarla sarebbero i toscani in virtù del maggior numero di reti messe a segno nei due scontri diretti disputati: 2 per il Picchio, 3 per i nerazzurri. Calendario alla mano non ci saranno impegni agevoli per nessuna nel 37esimo turno. I lagunari affronteranno in casa il Perugia per poi chiudere il proprio cammino a Parma. Scontro senza esclusione di colpi per il Pisa di D’Angelo che sarà di scena nell’infernale Rigamonti di Brescia. L’Ascoli di fatto potrebbe determinare il proprio futuro ripetendo le prove sfoderate con Brescia Sudtirol e Pisa. Sugli spalti di un infuocato Del Duca ci sarà anche una rappresentanza del Woodbridge Town, club inglese gemellato con il Picchio dal 2019, che proprio nella passata stagione non mancarono all’ultima partita in casa dei bianconeri. Nell’occasione la squadra di Sottil centrò il successo per 4-1 sulla Ternana raggiungendo addirittura il sesto piazzamento. Gli amici anglosassoni capitanati da Ben Ramsey arriveranno in città domani sera e sabato saranno presenti allo stadio con i propri vessilli per spingere l’Ascoli verso quella vittoria che rafforzerebbe la candidatura playoff. L’obiettivo del club è superare il record stagionale di presenze che lo scorso 26 dicembre, in occasione del match interno con la Reggina, fece registrare i 9.126 spettatori. I dati del botteghino stanno viaggiando e una cornice del genere sarebbe fondamentale per accrescere le possibilità di portare a casa il quarto acuto interno consecutivo.

Massimiliano Mariotti