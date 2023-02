Ascoli, scatta l’ora di Marsura: "Bel momento, continuiamo così"

L’emergenza in attacco offrirà una chance importante anche a chi sta cercando di convincere il nuovo tecnico a puntare su di lui dal primo minuto. Davanti potrebbe scattare l’ora di Davide Marsura dopo le tre presenze già fatte registrare con l’Ascoli, ma subentrando nel corso della gara. A pochi giorni dalla delicata sfida col Benevento è stato il 29enne a parlare del momento che sta vivendo da quando è giunto sotto le cento torri per indossare la casacca del Picchio. "Domenica sarà una partita difficile – dichiara il bianconero –, ma vogliamo vincere. Ci sono tutti i presupposti per continuare su questa strada. In questo campionato è importante non prendere gol, dare continuità ed essere compatti dietro perché un gol molto spesso riesci a farlo. Quindi più la squadra è compatta e si difende con ordine e compattezza più è facile fare risultato. Il Benevento ad inizio anno era costruito per essere in un’altra zona della classifica. Sono una squadra forte che in qualsiasi momento della gara o del campionato può svegliarsi e farti male. Hanno giocatori di grande qualità. Dobbiamo pensare alla nostra partita e fare di tutto per metterli in difficoltà. Con le mie caratteristiche mi piace giocare anche trequartista, svariare e trovare la posizione giusta".

Rilevato dal Modena nell’ultimo giorno del mercato di gennaio (titolo definitivo fino al prossimo 30 giugno con opzione), il giocatore in questa seconda metà del campionato cercherà di convincere i vertici di corso Vittorio. "Nel primo anno in B di solito le neopromosse fanno sempre bene – prosegue –, c’è un entusiasmo diverso. Ci sono tante componenti che portano a dare più di quello che si produce solitamente. Sono stato cinque mesi a Modena con un tecnico esperto come Tesser. Mi aspettavo facessero un campionato così. Il mio obiettivo ora è guadagnarmi la riconferma all’Ascoli per l’anno prossimo. Voglio arrivare a giugno consapevole di aver dato tutto me stesso poi starà alla società fare le proprie valutazioni".

Il doppio successo contro Perugia e Parma ha prepotentemente rilanciato le sorti dei bianconeri. "Siamo in un momento positivo – conclude il giocatore bianconero –, sono contento e dobbiamo continuare su questa strada. Mister Breda lo avevo avuto a Livorno e mi ero trovato bene con lui. Sono arrivate due vittorie, dobbiamo continuare a lavorare. Possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Mi sono ambientato bene, sembra di essere qui da più di un mese. I compagni mi hanno accolto benissimo. Credo sia importante che la gente ci sia vicino, ci dia entusiasmo e ci sostenga. È sempre bello giocare in casa con lo stadio pieno e con tifosi molto calorosi. L’invito che rivolgo a tutti è di venire e di esserci vicino supportandoci".

Massimiliano Mariotti