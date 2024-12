Ascoli-Sestri Levante 4-1, terza vittoria di fila per il Picchio

Ascoli, 6 dicembre 2024 - L’Ascoli cala il poker e supera anche il Sestri Levante nel terzo successo di fila che in classifica permette di fare un bel balzo nell’attesa del responso degli altri campo. Al Del Duca accade tutto nella ripresa e i bianconeri qui si mostrano in grado di sbagliare poco e niente fino al definitivo 4-1. Nonostante la vittoria sugli spalti i tifosi sono tornati a beccare il patron Massimo Pulcinelli per le recenti affermazioni social.

In principio Di Carlo punta sulla continuità confermando dieci elementi rispetto alla gara di Sassari. Inevitabile bocciatura per Tavcar che lascia spazio al rientro di Menna. Nel Sestri Levante ci sono gli ex Valentini e Clemenza. Quest’ultimo si mostra ispirato in avvio quando il legno gli nega il vantaggio. L’Ascoli sembra fare un po’ di fatica nello sviluppo del gioco, ma è solo una difficoltà momentanea. Davanti invece Silipo non è affatto quello del Sanna: tanto nervosismo e vari palloni persi. In chiusura di primo tempo Varone e Tremolada partoriscono le prime avvisaglie.

Nella ripresa il Picchio cambia marcia e torna in campo maggiormente determinato. Gli ospiti finiscono annichiliti di fronte allo spietato uno-due dei primi minuti. Marsura trova il vantaggio con un bel destro a rientrare, Varone raddoppia subito dopo da due passi raccogliendo la respinta sul tentativo ravvicinato di Corazza. Il Sestri Levante accusa la botta, ma reagisce con un gran mancino da fuori di Clemenza che si infila all’angolino. L’Ascoli la chiude definitivamente con la successiva doppietta di Corazza che regala altri tre punti davvero preziosi per continuare la risalita. Il bomber torna in cima alla classifica marcatori.

ASCOLI (4-2-3-1): Livieri; Alagna, Menna, Gagliolo (dal 38’ s.t. Piermarini), Cozzoli; Varone (dal 38’ s.t Maiga Silvestri), Bando; Silipo (dal 20’ s.t. D’Uffizi), Tremolada (dal 33’ s.t. Bertini), Marsura; Corazza (dal 38’ s.t. Caccavo). Panchina: Abati, Raffaelli, Adjapong, Quaranta, Campagna, Tavcar, Gagliardi, Achik. Allenatore: Di Carlo.

SESTRI LEVANTE (4-3-1-2): Anacoura; Podda (dal 26’ s.t. Oneto), Valentini, Pittino, Furno; Rosetti, Giorno (dal 26’ s.t. Raggio Garibaldi), Conti (dal 13’ s.t. De Felice); Clemenza; Durmush (dal 33’ s.t. Pavanello), Parravicini. Panchina: Sias, Fusco, Pane, Nenci, Nunziatini, Brugugnone, Primasso. Allenatore: Scotto.

Arbitro: Esposito di Napoli.

Marcatori: al 3’ s.t. Marsura (A), al 7’ s.t. Varone (A), al 19’ s.t. Clemenza (S), al 25’ e al 32’ s.t. Corazza (A).

Note – 4.257 spettatori (1.784 paganti, di cui 20 ospiti, 2.473 abbonati), incasso di 26.140,52 euro. Ammoniti Gagliolo, Marsura, Bando per l’Ascoli, Durmush, Parravacini, Valentini, Raggio Garibaldi per il Sestri Levante. Tiri in porta 6-2. Tiri fuori 5-2. In fuorigioco 0-2. Angoli 9-1. Recuperi: p.t. 0’, s.t. 3’.

Massimiliano Mariotti