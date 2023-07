Ascoli, sfuma Zuccon, si punta a Giovane e Kraja

Sfuma l’ipotesi Zuccon, dall’Atalanta si prova a chiudere per Giovane e Kraja. L’Ascoli si prepara a sancire i prossimi ingressi che faranno seguito all’arrivo in prestito con riscatto dal Genoa del giovane Masini, annunciato nella giornata di giovedì. I contatti con il club bergamasco si sono infittiti nelle ultime ore. In ballo c’erano i tre profili messi dal direttore sportivo Valentini nella lista degli obiettivi del Picchio. Uno dei nomi da portare in bianconero però difficilmente andrà in porto. Si tratta del classe 2003 Zuccon che nell’ultimo campionato ha difeso la maglia del Lecco in C dando un prezioso contributo al loro storico ritorno in cadetteria. Per quest’ultimo la questione si sarebbe complicata parecchio a causa della concorrenza che si è sviluppata attorno al giocatore. Le ultime parlano di un aumento delle possibilità di vederlo riconfermato proprio in maglia bluceleste.

Esito che quindi vedrebbe sfumare il suo possibile approdo sotto le cento torri. Tutto ok invece per i discorsi relativi a Giovane e Kraja. Il ritorno del primo era praticamente quasi scontato dopo l’accordo verbale intercorso tra le due società nell’estate 2022 quando si raggiunse l’intesa per il suo trasferimento di due stagioni all’Ascoli. Nell’ultimo periodo gli orobici si erano voluti lasciare una finestra aperta per attendere l’eventuale chiamata da una squadra di A. Richiesta non arrivata che quindi aprirebbe ufficialmente alla nuova cessione per un altro anno in prestito al Picchio. Salvo imprevisti ci sarà anche lui al raduno di giovedì mattina all’hotel La Corte del Sole di Castel di Lama. Nei piani tattici il giocatore potrebbe essere chiamato a rivestire non più il ruolo di vice Buchel, bensì quello di mezz’ala sinistra. Suo vero ruolo naturale.

L’altro nome dell’Atalanta destinato a seguirlo sarà quello di Kraja, reduce dall’esperienza in C con il Pescara di Zeman. Anche qui la formula dell’operazione sarà quella di un prestito al quale però si punta ad inserire un’opzione per l’ipotetico riscatto. Sarà lui a rivestire i panni di alternativa in cabina di regia. Sulla corsia di sinistra invece un nome che piace è quello di Bozzolan, talento del Milan Primavera. In attacco infine sarà difficile l’arrivo di Manzari, altro profilo seguito e con 12 presenze già maturate in B col Frosinone. Il 22enne barese è conteso con forte decisione dal Catanzaro di Vivarini che pare seriamente intenzionato a rilevarlo.

