Ascoli, voglia di rialzarsi Serve una prova d’orgoglio

La scintilla giusta per innescare la ripartenza. A Ferrara l’Ascoli oggi alle 14, con il fischio d’avvio di Ghersini, proverà a mettersi alle spalle malumori e contestazione tornando a sfoderare una prestazione all’altezza delle aspettative, magari utile nel riuscire a strappare via punti pesanti in casa di una diretta concorrente. I bianconeri nonostante le soluzioni contate, soprattutto in mediana dove è stato reintegrato Buchel che partirà inizialmente fuori, sono chiamati ad una prova d’orgoglio per evitare quello che invece sognano di compiere gli estensi. La classifica attuale vede gli uomini di Bucchi precedere i biancazzurri soltanto di due lunghezze e quello che tutti auspicano è di tornare stasera sotto le cento torri con la Spal ancora dietro a rincorrere. Stavolta la vendita dei biglietti relativi al settore ospiti non è decollata come in occasione della sfida del Liberati e questo un po’ ce lo si aspettava dopo l’ultima sconfitta. Nel settore ospiti del Mazza saranno comunque trecento (293) gli irriducibili che si faranno sentire forte e chiaro per sostenere i propri beniamini. Tra attese e dietrofront improvvisi la settimana che avrebbe dovuto vedere l’arrivo di qualche rinforzo non ha prodotto ingressi, ma qualcosa di importante si è mosso in relazione al reparto d’attacco. Il prezioso rinnovo di capitan Dionisi c’è stato e l’offerta al Cittadella per Asencio è stata presentata. Proprio le ipotesi che ruotavano attorno al futuro del centravanti avevano tenuto in forte apprensione maggior parte della piazza. L’annuncio e le parole d’amore del giocatore verso i colori bianconeri hanno riportato un po’ di serenità.

Ora però davanti è necessario tornare a creare, e soprattutto gonfiare la rete dopo le recenti settimane poco felici in fase realizzativa. La squadra mercoledì sera è andata a cena per ritrovare il sorriso e serrare i ranghi. Di fronte ai bianconeri ci sarà una Spal agguerrita e rinvigorita dall’impresa di Reggio Calabria. De Rossi adesso sembra averla trovata davvero la quadra giusta. Nella scelta del suo undici titolare il tecnico romano avrà l’imbarazzo della scelta. Il compito di scardinare la retroguardia del Picchio sarà affidato all’estro dell’ex Maistro e Valzania che agiranno tra le linee sulla trequarti. Nel frattempo la Lega B ha reso noti date e orari delle giornate dalla settima alla 12esima giornata. Sfide in notturna contro Modena (mercoledì primo marzo) e Cagliari (venerdì 10 marzo), entrambe con avvio previsto alle 20.30. Domenica 26 l’Ascoli ospiterà il Benevento (ore 16.15), a seguire domenica 5 marzo al Del Duca arriverà il Bari (alle 15). Il doppio turno casalingo contro Venezia (sabato 18 aprile alle 14) e Brescia offrirà un’occasione ghiotta per arrotondare il bottino (sabato primo aprile ore 14). Un passo alla volta.

Massimiliano Mariotti