Assenze tra i toscani, emergenza in difesa e a centrocampo

Doppia seduta anche per il Pisa che ieri ha lavorato, come di consueto, al centro sportivo Cetilar di San Piero in Grado. Il tecnico D’Angelo ha prima effettuato al mattino una seduta prettamente atletica con un lavoro specifico suddiviso per gruppi. Tattica ed esercitazioni a tutto campo nel pomeriggio. I nerazzurri si presenteranno al Del Duca senza i tre squalificati Caracciolo, Nagy e Sibilli. A loro si aggiungeranno le possibili defezioni di De Vitis (guaio muscolare) e Touré (contusione al piede). Restano ancora oggetto di attente valutazioni invece le condizioni del centravanti Gliozzi per un problema al ginocchio. Questo costringerà D’Angelo a rivedere buona parte del suo undici titolare. Nel solito 4-3-1-2 si candida ad un posto dal primo minuto Esteves che andrebbe a rimpiazzare proprio Sibilli. I toscani invece avranno qualche problemino al centro della difesa e in mediana. Qui il rebus resta aperto dato lo stop di un turno di Nagy e l’infortunio di De Vitis.