Atletico Ascoli a Isernia, trasferta carica d’insidie

Ultimo allenamento di rifinitura oggi per l’Atletico Ascoli di Simone Seccardini poi la partenza per il Molise per una gara sicuramente ricca di insidie contro l’Iserina. Seccardini in questa settimana si è raccomandato con i suoi di entrare in campo subito molto concentrati. Il tecnico bianconero spera di recuperare l’attaccante Francesco Maio, ma una decisione verrà presa soltanto oggi pomeriggio. La città di Isernia nel frattempo si prepara ad ospitare la sfida di domani pomeriggio alle ore 14.30. Per cercare di fermare la corsa dei bianconeri del patron Graziano Giordani, ieri i ‘pentri’ hanno annunciato l’acquisizione dell’argentino Fabricio Conci Carozo. Esterno a tutta fascia, ambidestro, nato a Cordoba, classe 1998 è già a disposizione del mister Domenico Farrocco e sarà disponibile già dalla gara di domani. Conci, ha provato più volte a giocare in Italia, ha fatto anche un provino con lo Spezia, ma senza fortuna. Proviene dal Club Atlético San Martín nella città di San Miguel de Tucumán dove ha militato nella Primera B Nacional, la Seconda Divisione del calcio argentino. Mister Farrocco insomma, avrà un’alternativa in più per cercare di dare seguito al pareggio conquistato domenica scorsa contro la Civitanovese. I biancocelesti trascinati da ben sei calciatori argentini, sette con il neo arrivato Conci, stanno proseguendo il loro cammino dopo aver vinto il campionato di Eccellenza con numeri davvero fantastici dove sono rimasti imbattuti per tutta la competizione. Delle 30 partite giocate nello scorso anno calcistico, hanno totalizzato 26 vittorie e 4 pareggi. L’argentino dell’Atletico Ascoli, Alejo Vechiarello, ritroverà quindi da avversario come detto ben sette connazionali. Il portiere Matias Draghi,il difensore Alan Gimenez, l’esterno Fabricio Conci, il centrocampista Joaquim Arzura, il trequartista Facundo Cascio e i due attaccanti Ignacio Varela e Thomas Bainotto. Una squadra da prendere davvero con le molle. Valerio Rosa