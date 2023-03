Atletico Ascoli, arriva l’esonero per Giandomenico

È costata caro al tecnico dell’Atletico Ascoli, Luigi Giandomenico, la sconfitta per 3-1 subita contro il Montefano che ha fatto scivolare la compagine del patron Graziano Giordani al secondo posto dopo aver condotto il campionato fino a 4 giornate dal termine. L’Atletico Ascoli ha infatti comunicato l’esonero dell’allenatore con le strade della squadra bianconera e di Giandomenico che si separano ufficialmente. La società ha voluto ringraziare il tecnico per l’impegno profuso e i risultati raggiunti in questo biennio che l’hanno portata, nella scorsa stagione, alla finale di Coppa Italia e a sfiorare la promozione negli spareggi nazionali e, in questa, a stazionare stabilmente nelle prime posizioni della classifica. Si ringrazia il tecnico e l’uomo per quanto fatto in questi mesi e per aver contribuito ad un processo di crescita importante sotto tanti punti di vista. Il nome del sostituto verrà annunciato nei prossimi giorni.