Atletico Ascoli, ecco Pinto. Ed oggi trasferta a Riccione

Alla vigilia dell’ultima sfida del girone d’andata sul campo decisamente ostico dell’United Riccione, l’Atletico Ascoli ha annunciato un nuovo arrivo. Si tratta di Antonio Pinto difensore classe 2001, che arriva dalla Pianese squadra di Piancastagnaio vicino Siena, attuale capolista del girone E di Serie D. Pinto, cresciuto nel settore giovanile del Novara, ha militato due stagioni nel Casale in Serie D prima di passare alla Virtus Verona in Serie C. Nel 2022/23 si è trasferito alla Pianese dove, in un anno e mezzo, ha messo a referto 31 presenze e una rete. Pinto sarà disponibile già da questo pomeriggio e nella rosa dei bianconeri del Patron Graziano Giordani andrà a sostituire l’ex capitano Vincenzo Casale, protagonista della promozione in Serie D e che è sul piede di partenza. E così oggi alle ore 14.30 l’Atletico Ascoli tornerà già in campo per il turno infrasettimanale e per chiudere il suo comunque straordinario 2023 con la sfida in programma allo stadio ‘Giorgio Calbi’ contro lo United Riccione. Squadra ambiziosa quella romagnola che ha alternato finora risultati eclatanti (4-0 al Roma City e pareggio 1-1 con la nuova capolista Campobasso) a sonore sconfitte come quella di domenica a Senigallia contro la Vigor. L’Atletico Ascoli dopo il settimo pareggio stagionale conquistato stavolta contro il Notaresco, spera di chiudere con il ‘botto’ e agganciare in classifica proprio lo United a quota 18. Non sarà facile, ma ai bianconeri serve una vittoria per dare corpo ai progressi mostrati in queste ultime settimane culminati con il bel pareggio in rimonta contro la Sambenedettese. La vittoria doveva arrivare già domenica contro il Notaresco e invece la sfida è finita ancora con un nulla di fatto e la classifica piange. L’Atletico Ascoli è quart’ultimo, ma la salvezza è lì a soli due punti. Insomma servirebbe davvero un bel successo per rimettere le cose a posto. "Affronteremo una squadra attrezzata – ha dichiarato Mister Seccardini al termine della rifinitura – che dopo gli ultimi risultati avrà molta voglia di rivalsa. Abbiamo visto in questi due giorni quali sono le loro idee, in più hanno anche dei giocatori in grado di determinare nel corso della partita, soprattutto nel reparto offensivo. Noi, come sto ribadendo spesso ultimamente, non dovremmo snaturarci, sarà importante essere coraggiosi e determinati per dare continuità alle prestazioni che stiamo facendo. In questo campionato ogni singola partita è estremamente equilibrata, non ci sono partite facili e scontate, molte di esse si decidono attraverso singoli episodi. Nel nostro piccolo – ha concluso il tecnico dell’Atletico Ascoli – stiamo cercando, sia in casa che in trasferta, di rimanere coerenti col lavoro che facciamo in settimana, cercando di mantenere la nostra identità in ogni gara, sempre con umiltà e rispetto per gli avversari che andremo ad affrontare".

Valerio Rosa