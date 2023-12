Atletico Ascoli in campo con un Cesario in più

Alla vigilia del match contro il Vastogirardi, in programma oggi alle 14.30, recupero della sfida non disputata la settimana scorsa per neve, l’Atletico Ascoli si è regalato un nuovo bomber. Si tratta di Michele Cesario, attaccante classe 1994, in arrivo dal Manfredonia dove in questo inizio di stagione ha realizzato due reti in tredici presenze tra campionato e Coppa Italia. In carriera ha indossato le maglie di Real Giulianova, Cascina, Pianese, Notaresco, Foligno e nella passata stagione del Chieti dove ha messo a referto 7 reti nella seconda parte della stagione. Sarà lui il rinforzo offensivo nella difficile trasferta di questo pomeriggio in Molise. La squadra infatti è partita ieri alle 17 per il ritiro di Roccaraso e sul pullman è salito anche il nuovo attaccante che quindi sarà subito a disposizione di mister Seccardini. Il fatto curioso è che le previsioni meteo sono pessime e potrebbe nevicare anche oggi. "Voglio dare il benvenuto al nostro nuovo attaccante – ha dichiarato il tecnico bianconero – Siamo molto concentrati su questa sfida che arriva certamente in una settimana intensa tra il match di due giorni fa con il Fossombrone e quello di domenica contro la Samb. Il nostro futuro e i nostri obiettivi dobbiamo coltivarli giorno per giorno. La partita con il Vastogirardi è impegnativa, contro un avversario ostico, ma siamo pronti e non vediamo l’ora di scendere in campo. E’ sotto gli occhi di tutti che nelle ultime tre partite il tabellino dei nostri gol è rimasto a zero, ma nonostante questo la squadra, oltre ad esprimersi bene nei primi due terzi di campo, ha prodotto numerose occasioni da gol. Per essere efficaci ed incisivi ci sta mancando solamente un pizzico di furbizia e malizia sotto porta, continuando ad insistere i gol arriveranno".

Valerio Rosa