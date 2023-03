Atletico Ascoli, oggi la presentazione di mister Pirozzi

Verrà presentato alla stampa questa mattina a mezzogiorno al centro Sportivo ‘Campi Agostini’, mister Sergio Pirozzi: il nuovo allenatore dell’Atletico Ascoli. Pirozzi, però non ha atteso le formalità e già da due giorni si è messo al lavoro per riportare entusiasmo e vittorie nella compagine del Patron Graziano Giordani, reduce da soli tre pareggi nelle ultime cinque giornate e soprattutto con il morale sotto ai tacchetti dopo aver perso la testa della classifica del campionato di Eccellenza. Accento ‘laziale’ tipico della ‘sua’ Amatrice, solita simpatia anche in campo ma soprattutto tanta professionalità. Il mister in Eccellenza vuole starci solo per altre quattro partite, giusto il tempo per far fare all’Atletico Ascoli il grande salto in Serie D. Intanto al campo sportivo ’Di Ridolfi’ di Venarotta dove l’Atletico Ascoli si allena, il clima è quello giusto per riprendersi il primo posto. Domenica, al Don Mauro Bartolini (ore 15), arriverà un Valdichienti ferito dalla eliminazione ai rigori dalla Coppa Italia e che vorrà subito rifarsi.