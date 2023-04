Attimi di tensione nel dopo partita

Qualche momento di tensione ha caratterizzato il dopo partita di Ascoli-Brescia. Nella fase di deflusso della tifoseria ospite, alcuni tifosi del Brescia mentre percorrevano la circonvallazione nord in direzione della superstrada Ascoli-Mare sono scesi dai mezzi lanciando fumogeni e una bomba carta all’indirizzo dei tifosi dell’Ascoli che stazionavano nell’area sottostante, nei pressi dello stadio Del Duca. Non c’è stata alcuna reazione fisica da parte dei supporters dell’Ascoli. Immediatamente sono intervenuti gli agenti di polizia in servizio di ordine pubblico che con un’azione di ’alleggerimento’ hanno costretto i tifosi del Brescia a rientrare nelle auto e nei minivan.