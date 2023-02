Avanti col 3-5-2 o difesa a quattro Le due opzioni con il nuovo mister

Subito in campo. Testa bassa e pedalare, non c’è tempo da perdere. Sabato al Del Duca (avvio alle 16.15) arriverà un cliente scomodo come il Perugia dell’ex Fabrizio Castori. Riuscire subito ad invertire la rotta passerà attraverso una reazione d’orgoglio necessaria per tornare a vincere e respingere con decisione la zona retrocessione che continua ad avanzare inesorabilmente alle spalle del Picchio, riducendo sempre più quella distanza di sicurezza che era stata accumulata nella prima parte della stagione. Tatticamente il nuovo Ascoli potrebbe proseguire sulla strada segnata dal 3-5-2 oppure rivedere questo assetto per affidarsi al 4-3-1-2. La stessa veste che consentì a Sottil di centrare prima la salvezza poi il successivo piazzamento playoff. Ieri al Picchio Village è andata in scena la prima seduta d’allenamento diretta da Breda. Il nuovo tecnico ha subito iniziato ad impartire i primi accorgimenti nei confronti dei giocatori. Come in ogni avvicendamento in panchina, il cambio di sella andrà a rimescolare tutte le carte permettendo a tutti di rimettersi in gioco per guadagnarsi un posto. Quello che il 53enne ha trovato è un organico con più soluzioni spendibili in ogni reparto. Fuori ogni discussione la scelta di continuare ad affidarsi a Leali tra i pali. In difesa l’impiego del solito terzetto rilancerebbe prepotentemente il rientro tra i titolari dell’esperto e leader Bellusci – condizioni fisiche permettendo –, elemento di cui proprio in questo momento si ha bisogno. Botteghin e Simic ad oggi sembrano due tasselli inamovibili per completare il pacchetto arretrato.

In caso di difesa a quattro invece il nuovo timoniere del Picchio sarebbe chiamato ad optare in un tandem dove l’unico punto fermo sarebbe Botteghin con gli altri due in ballottaggio per affiancarlo. Sulle corsie laterali facile prevedere la conferma di Falasco a sinistra, mentre sulla destra sarà ballottaggio tra Adjapong e Donati. Il trio di mediani vedrà tutti in ballo. Tolto Buchel, l’unico ad interpretare il ruolo di play, tutti gli altri potranno contendersi le altre due maglie. L’attacco, considerando momentaneamente gli acciacchi del capitano Dionisi, ruoterà attorno ad un terminale offensivo come Forte. La manovra sarà finalizzata a metterlo in condizioni di colpire. In caso di utilizzo del trequartista centrale toccherebbe a Ciciretti rifornire lui e il suo compagno di reparto. Oggi si tornerà in campo con una doppia seduta di lavoro.

mas.mar.