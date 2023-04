Avanti con il 4-3-1-2: Caligara sulla trequarti

La partenza anticipata ha permesso di fare quadrato e respirare un’aria diversa da quella solita picena. L’Ascoli di Breda è pronto a calare le sue mosse segrete per imbrigliare il potenziale offensivo del Como e rispondere al momento giusto. Nelle battute iniziali probabilmente i padroni di casa con il solito 3-5-2 cercheranno in maniera energica la fiammata che consentirebbe di portare subito il match sul binario sperato e poi gestire. Quelli fatti registrare dagli attaccanti lariani sono grandi numeri. Ai colpi dei bomber avversari, il Picchio risponderà con la forza del collettivo e il super collaudato 4-3-1-2. Se da un lato i lombardi sono riusciti a mettere a segno ben 21 gol degli attuali 41 con il fiuto di soli tre nomi (Cerri, Cutrone e Mancuso), dall’altro invece i bianconeri proveranno a confermarsi quella cooperativa in grado di mandare in rete un po’ tutti. La compattezza e la solidità saranno le armi più importanti per tenere i lariani alle spalle al termine dei 90’. Resta questo l’obiettivo principale di giornata. Nel cercare di portarlo a termine si potrà vantare il buon momento di rendimento di qualcuno che proprio di recente ha ritrovato la verve giusta per permettere al gruppo di aumentare la velocità nella volata finale. Il rientro di Caligara sarà nevralgico qualora il 23enne dovesse essere chiamato ad agire sulla trequarti. Un interprete che dovrà dare copertura mettendo in difficoltà la fonte del gioco lariano con la sua pressione. Ma allo stesso tempo dotato anche di buoni tempi di inserimento e di un sinistro che dal limite può davvero far male. L’altra buona fetta dell’incontro passerà sulle corsie laterali. Qui Donati e Giordano avranno sulle spalle una bella responsabilità. Il primo dovrà fermare Iannou, uno degli elementi più preziosi dei biancazzurri. L’altro invece se la vedrà con le accelerazioni dell’ex Parigini. In mezzo Botteghin e Simic daranno vita al duplice duello con Cutrone e Cerri, mentre Collocolo e Proia proveranno a creare scompiglio con grintosi recuperi e discese in progressione. Il compito di sfruttare i punti deboli difensivi del Como spetterà a Gondo e Dionisi (in vantaggio nel ballottaggio su Mendes). Oltre al rendimento davanti infatti i lombardi hanno mostrato numeri elevati, in negativo, anche dietro nelle reti incassate (43). E qui il Picchio potrebbe approfittarne con la fame dei suoi terminali. Però occhio al difensore Canestrelli: ha segnato 4 volte in B, 3 all’Ascoli.

mas.mar.