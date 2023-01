Avellino in pressing su capitan Dionisi, lo vorrebbe già a gennaio Tutto definito per lo scambio Buchel-Proia: l’annuncio è in arrivo

Parole che non affatto rassicurato la piazza in un momento di difficoltà come questo. Capitan Dionisi nel dopo gara di Terni alla domanda da noi rivolta sul suo futuro è stato estremamente diretto, proprio come ci ha sempre abituati. Il dialogo per il rinnovo con l’Ascoli continua e, come affermato dall’attaccante, proseguire e magari concludere la carriera nel capoluogo piceno resta la prima scelta del giocatore. Ma nelle ultime ore a ciò si è affiancato un forte interessamento dell’Avellino che, dopo averci provato nella scorsa estate, ora sembra estremamente deciso nel volersi accaparrare un attaccante in grado di fare la differenza e magari favorire il ritorno in cadetteria degli irpini. L’offerta proposta a Dionisi è importante e l’idea è quella di acquistarlo già adesso a gennaio. Riuscirci però non sarà così semplice perché i lupi, oltre a convincere il 35enne, dovranno trovare l’intesa anche con il club di corso Vittorio. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire come si evolverà la vicenda. Lo scambio Buchel-Proia invece è stato definito. Tutto ok tra Ascoli e Spal per l’operazione intavolata nei giorni scorsi che vedrà il regista bianconero finire a Ferrara con un trasferimento a titolo definitivo e un vincolo contrattuale fino al giugno 2024. In bianconero nelle prossime ore arriverà la mezz’ala Proia. La formula sarà quella del prestito fino a fine stagione con un diritto di riscatto che si tramuterà in obbligo al raggiungimento di alcune condizioni. Si stanno accelerando i tempi con il Vicenza, club proprietario del cartellino, per risolvere le ultime questioni burocratiche dato che il 27enne romano era giunto alla corte degli estensi a titolo temporaneo con un obbligo di riscatto che poi non si è concretizzato. Una volta definito il tutto anche sul fronte biancorosso Ascoli e Spal procederanno ad annunciare i relativi acquisti. Tutto giungerà a completa definizione tra le giornate di oggi e domani.

Il Picchio dovrà fare in fretta vista l’emergenza in mediana. Il bollettino medico diramato ieri dalla società su Caligara, uscito dal Liberati in stampelle dopo lo scontro con Diakité, è stato questo: "È meno grave del previsto l’infortunio occorso al centrocampista Fabrizio Caligara. Il calciatore si è sottoposto a Tac al collo del piede sinistro che ha evidenziato una forte contusione, scongiurando così l’ipotesi di una frattura. Caligara sarà monitorato quotidianamente dallo staff medico e fisioterapico dell’Ascoli per una valutazione sui tempi di ripresa". Resta sempre viva la trattiva per Marsura del Modena.

mas.mar.