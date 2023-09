Avezzano si rinforza e prende Ortolini

L’Avezzano guarda Samb e Campobasso in testa alla classifica ma non se ne sta con le mani in mano. I marsicani, 4 punti nei primi 180 minuti (pari interno con al Forsempronese e 3-0 sul campo del Real Monterotondo), rilanciano. Preso pure l’attaccante Raffaele Ortolini, classe ’92, alto un metro e 92, l’ultima esperienza al Seregno e in passato nelle Marche con la maglia della Civitanovese. "L’ingaggio di un ulteriore elemento di esperienza – scrive in una nota ufficiale l’Avezzano Calcio 1919 – va a innestarsi in una rosa già di tutto rispetto e fa salire ancora le quotazioni della squadra allestita dal presidente Andrea Pecorelli che, pur senza fare proclami, non nasconde le proprie ambizioni per un torneo da vertice". Di sicuro non sarà una sfida semplice. Sono 600 i biglietti riservati ai tifosi ospiti, in prevendita da questo pomeriggio alle 14, al prezzo di 8 euro (più diritti di prevendita), acquistabili presso la Tabaccheria L’Isola del Tesoro o sul sito www.go2.it . La prevendita resterà aperta fino alle 19 di sabato 23 settembre.