Ayroldi di Molfetta: precedenti drammatici quelli con lui

La direzione di Como-Ascoli è stata affidata a Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Il fischietto pugliese sarà coadiuvato dagli assistenti Dario Garzelli di Livorno e Damiano Margani di Latina. Quarto uomo ufficiale Stefano Milone di Taurianova. In sala var invece vedremo all’opera Eugenio Abbattista, sempre della sezione di Molfetta; assistente var Luca Zufferli di Udine. I precedenti fatti registrare da Ayroldi con l’Ascoli sono decisamente amari con soltanto 2 pareggi ottenuti e ben 3 sconfitte. Con lui il Picchio non ha mai vinto in cadetteria. L’unica affermazione fatta registrare sotto il suo operato resta il 5-1 inflitto alla Pro Vercelli l’8 agosto 2019 nel match di Coppa Italia (reti bianconere di Brosco, Da Cruz, Ardemagni e doppietta di Scamacca). Nell’ultima stagione Ayroldi diresse il match con i lariani disputato al Del Duca (1-1) con un arbitraggio disastroso e un’espulsione molto dubbia inflitta a Saric nella ripresa.