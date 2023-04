Bacci: "Servono tre punti A Vastogirardi vietato sbagliare"

Senza troppi di giri di parole, per il Montegiorgio quella di oggi a Vastogirardi è una finalissima che, solo in caso di risultato positivo, può portare ad alimentare speranze di playout nella truppa rossoblu. Bastano queste parole per capire l’importanza della posta in palio contro una squadra cui manca un ultimo passettino per la matematica salvezza e che attualmente viaggia a 40 punti. Ancora forte l’amarezza per il ko interno con il Matese e per le tante occasioni da rete mancate, la costante unica della stagione rossoblù ma Roberto Bacci e i suoi ragazzi dimostrano di crederci ancora e rimanere attaccati a quella speranza di restare in Serie D passando dagli spareggi post season. E proprio il tecnico rossoblu conferma l’assoluta importanza della gara, in un campo assai ostico e in cui molte squadre hanno lasciato punti nel corso di questa stagione. Ma il Montegiorgio deve solo guardare in casa propria. "Mi aspetto una partita sicuramente difficile contro una squadra che gioca bene e che in classifica è arrivata a 40 punti. Sappiamo l’importanza di questa gara per noi. Dobbiamo prepararci bene – ha commentato mister Bacci - ed essere convinti di poter fare risultato. Ci servono obbligatoriamente i tre punti e abbiamo solamente un risultato a disposizione. Sarà come disputare già un playout in anticipo per cui non possiamo sbagliare niente. La squadra è concentrata, sa che questa per noi è diventata veramente la partita della vita, vedo i ragazzi decisi a dare il meglio di loro stessi".

Roberto Cruciani