Bandecchi annuncia: "La Ternana sarà ceduta"

La Ternana è in vendita. Il patron Stefano Bandecchi con alcuni video postati sul proprio profilo Instagram ha annunciato quale futuro attende la società rossoverde nei prossimi mesi. "La Ternana sta per essere ceduta – ha commentato Bandecchi via social –, sicuramente ad un gruppo molto forte. Ci sono tre soluzioni possibili. Una definitiva per cedere la società interamente ad un gruppo internazionale, poi altre aziende con ancora una partecipazione di Unicusano. Stiamo valutando l’affidabilità di tutti, ma sicuramente il primo gruppo è solidissimo. Comunque non me ne andrò da Terni".

Il patron ha voluto inoltre confermare le diverse attività portate avanti nel capoluogo umbro anche per quanto riguarda il progetto stadio-clinica. Tema al centro dei discorsi sviluppati con le società interessate all’acquisto del club. Tra i tifosi resta ancora aperta la ferita prodotta dal pesante ko per 3-0 incassato dalle Fere nel derby col Perugia.