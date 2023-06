Bandecchi sindaco, la Ternana ora pensa all’azionariato popolare

La Ternana lancia un’iniziativa per l’azionariato popolare della società. Ciò sarà possibile consentendo al popolo rossoverde di acquistare le azioni del club con un versamento annuo di 300euro per azione. Con il patto societario il club umbro ha deciso di mettere in atto un programma per irrobustire le casse societarie coinvolgendo in prima persona tifosi e società. Dopo la nomina a sindaco di Terni il presidente delle Fere sarà chiamato a lasciare la guida della Ternana, anche se in settimana insieme al direttore sportivo Leone è stata tracciata la strada per la prossima stagione. "Non sono state gettate le linee guida ufficiali da seguire – ha afferma Bandecchi –. Dal mercato mi aspetto inserimenti per la maggior parte soltanto di giovani, con una diminuzione dei costi dell’intera gestione dell’azienda. Oggi la Ternana costa troppo e non ha ottenuto i risultati desiderati. Quindi andrà tutto ricalibrato in un’ottica di mercato sostenibile ma qualificato".