Bari e Lecco, esonerati i tecnici. Mignani e Foschi

Nelle ultime ore sono state due le panchine saltate in cadetteria a seguito degli ennesimi esiti poco esaltanti fatti registrare sul campo dai tecnici di Bari e Lecco. L’avvio di stagione in sofferenza dei pugliesi ha spinto il club biancorosso a decidere di sollevare dall’incarico Mignani, autentico protagonista del ritorno in B e della conquista dei successivi playoff. Nonostante i 10 punti in classifica, i vertici hanno optato per il cambio di sella prodotto dai 7 pareggi inanellati, ai quali è andata ad aggiungersi una sola vittoria. Il nome in pole per rimpiazzarlo è quello di Marino, ma nella lista dei papabili c’è anche D’Angelo. Termina qui anche l’avventura di Foschi con il Lecco. A succedergli sarà Zaffaroni. I lombardi dopo la promozione ottenuta non sono ancora riusciti a decollare. In attesa di recuperare tre gare infatti i blucelesti restano appiedati all’ultimo posto con un solo punto portato a casa. Quello strappato sul campo del Modena per 0-0.