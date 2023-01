Bari, Mignani: "Non abbiamo paura anche se il Parma è forte"

Il cammino del Bari, uno dei club in lotta per il vertice della classifica, riprenderà sabato alle 14 con il delicato confronto in casa con il Parma. Nella prima metà della stagione a trascinare i pugliesi a suon di gol è stato Cheddira, capocannoniere della B con 10 reti realizzate. "Dobbiamo avere sempre l’ambizione di fare meglio rispetto a quanto fatto – ha commentato il tecnico biancorosso Mignani -, non abbiamo paura anche se il Parma è una squadra forte con giocatori giovani ed elementi di grandissima qualità. Il girone di ritorno sarà più difficile e diventerà sempre più importante avere due giocatori per ruolo. C’è una sana competizione interna, quest’anno abbiamo dato più continuità ad un lotto di giocatori, ma chi resterà sarà protagonista. La squadra ha dimostrato di potersela giocare alla pari con tutte. Credo fortemente in questo gruppo, ma si può sempre migliorare e alzare il livello".