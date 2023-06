Bari, summit De Laurentis-Polito per la nuova stagione

Summit tra la famiglia De Laurentiis e il direttore sportivo Polito. Domani i vertici biancorossi si metteranno a tavolino per pianificare la prossima stagione sportiva. I proprietari del Bari metteranno a disposizione un budget superiore rispetto a quello dello scorso anno per cercare di consentire al tecnico Mignani di tentare di nuovo la scalata verso il paradiso senza però smantellare l’organico attuale. Qualche elemento potrebbe partire, vari i nomi che fanno gola a club di massima serie. L’Empoli, ad esempio, avrebbe messo nel mirino il portiere Caprile viste le alte possibilità di vedere Vicario finire al Tottenham. Il Parma dopo il rinnovo di Pecchia fino al 2025 si prepara ad assestare il rimo ingresso. Si tratta del difensore Ravanelli, reduce dalle due promozioni in A con Cremonese e Frosinone, che andrà a rinforzare il pacchetto arretrato. Il Sudtirol invece ha ufficializzato l’acquisto del centrale difensivo Shiba. Il 22enne ha firmato un triennale.