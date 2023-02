Barzagli: "Ad Ascoli ho capito cosa significa una grande piazza"

"Lì ho capito cosa voglia dire giocare in una grande piazza", parola di Diabolico. L’ex Andrea Barzagli, presente ieri nella sede della Lega Pro per la presentazione della Panini digital collection serie C 202223, è tornato a ricordare i suoi trascorsi in maglia bianconera. Arrivato giovanissimo sotto le cento torri fu subito uno dei protagonisti del ritorno in B e della successiva salvezza in cadetteria con la formazione guidata da Bepi Pillon. "La mia prima figurina era proprio in serie C con l’Ascoli – ha commentato –. Era la foto di squadra. Sono felice di vedere che l’album Panini sia divenuta una passione anche per mio figlio che, al di là del digitale, conserva ancora i doppioni per portarli a scuola e scambiarli con gli amici. Sono fiero della mia carriera. A 17 anni ho scelto la Rondinella in serie D, poi è arrivata la C in una piazza importante come Ascoli. Quella categoria è la base per crescere. Sono state esperienze che mi hanno insegnato la professione di calciatore".