Basket, per la Sutor primi due punti nella Bombonera piena

Davanti a una Bombonera piena, la Sutor esprime un basket di intensità difensiva e pregevoli trame in attacco, governando sin dall’inizio il match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C Unica 2023-2024 ed alla fine ottiene i primi 2 punti del torneo. Il primo canestro casalingo della stagione porta la firma di capitan Nessi, ma il vero mattatore di serata è Tommaso Contini che inaugura il suo match con 33 da oltre arco e 11 punti alla prima pausa, permettendo ai gialloblù il primo allungo di serata sul 18-9 al 6’. Attenzione sempre alta nella metà campo difensiva, mentre una schiacciata a due mani di Gasparini e due liberi di Quinzi chiudono il primo quarto sul 24-14. Nella seconda frazione coach Castorina ruota i suoi giocatori e trova punti importanti da Marchioli e Montanari, supportati da un Catakovic nell’insospettabile veste di assistman e la Sutor mantiene il naso avanti all’intervallo lungo sul 38-35. Al rientro dagli spogliatoi i gialloblù evidenziano dei problemi a rimbalzo e l’Urbania ne trova buon gioco per completare la rimonta sul 47-48 al 25’. La verve offensiva di Contini non è venuta meno, e il lungo cremonese trova in Catakovic e Merlini due preziosi alleati e gli ospiti vengono ricacciati indietro sul 59-52 di fine terzo periodo. Una seconda reazione ospite si verifica nella seconda metà dell’ultimo quarto quando con un parziale di 8-0 Urbania si riavvicina a due lunghezze di distacco, ma Merlini e Gasparini sono precisi nelle loro conclusioni da fuori, così come Quinzi si dimostra lucido in lunetta nel congelare il match fino al 75-64 finale. Dopo la beffa nei secondi finali nella giornata d’esordio a Jesi, ecco i primi 2 punti ampiamente meritati.