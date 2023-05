"Bella gara da squadra" Breda: sensazioni positive

A due giornate dal termine, in attesa della gara di questa sera tra Parma e Brescia, l’Ascoli è praticamente salvo e questa è la migliore notizia della giornata. La sconfitta contro il Genoa, che ha festeggiato il ritorno in Serie A dopo un solo anno di Purgatorio, lascia anche intatte le chance per conquistare un posto nella griglia playoff, anche se occorrerà vincere entrambe le prossime due sfide contro Cosenza in casa e poi a Reggio Calabria. Difficile, ma non impossibile. Di certo la squadra vista allo stadio ‘Luigi Ferraris’ nel quartiere ‘Marassi’ se la giocherà fino alla fine. Contro i ‘grifoni’ c’è voluto però un Super Leali, che ha parato anche un rigore a Coda, per tenere il match vivo fino al 96°, ma i bianconeri sono comunque usciti dal campo a testa ‘altissima’ riaprendo il match con il gol di Marsura e tenendo poi in apprensione la difesa rossoblù fino al fischio finale.

Mister Breda qualche ingenuità di troppo in occasione dei due gol del Genoa?

"Devo innanzitutto fare i complimenti al Genoa per il ritorno in Serie A. Non è facile risalire dopo un solo anno dalla retrocessione e devo ammettere che i rossoblù hanno fatto un gran campionato. Poi sì, è vero, potevamo e dovevamo essere più attenti in occasione dei gol, ma va detto anche che sul piano dell’impegno e della prestazione abbiamo fatto una grande gara e usciamo sconfitti ma con l’onore delle armi".

Un Genoa che comunque ha dovuto soffrire prima di poter festeggiare?

"Abbiamo fatto la nostra partita e alla fine abbiamo stretto la mano ad un avversario che oggi grazie anche al suo pubblico ha dimostrato di meritare la Serie A con la propria grande passione. Noi abbiamo fatto una gara da squadra, ma come detto negli episodi potevamo fare meglio. Il Genoa ha giocatori importanti ovunque, non ha punti deboli, dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi all’interno di un ambiente bello carico, gara di grande sostanza. Ci sarebbe piaciuto portare a casa qualcosa, ma dobbiamo sapere che questa gara ha confermato che siamo in crescita".

La sostituzione di Gondo per Dionisi nell’undici iniziale era prevista?

"Sì perché la fisicità dei genoani andava contrastata con un attaccante comunque energico come Cedric Gondo che ha grandi doti fisiche e sa come far salire la squadra".

Mister ancora bene anche i nuovi entrati dalla panchina?

"E’ questa la cosa più bella per un allenatore. Tanta roba per un tecnico perché serve per le accelerate in campo. Complimenti per i subentranti. C’è da lavorare se prendi certi gol, perché contro queste squadre ogni errore viene puntualmente punito, ma l’atteggiamento è stato quello giusto".

Chance playoff che nonostante tutto rimangono intatte?

"Le sensazioni sono positive sapendo che nulla è definito e non dobbiamo viverla come una possibilità, ma dando tutto noi stessi. Possiamo fare bene e provarci sino alla fine. Adesso guardiamo al Cosenza che è molto in salute e dovremo cercare di portare a casa più punti possibili".

Valerio Rosa