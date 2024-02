Bellusci annulla Butic e La Mantia. Falzerano cresce, Zedadka bene da titolare

Viviano 6,5 Non deve fare alcun intervento nel primo tempo mentre nella ripresa con il piedone sinistro deve chiudere sul primo palo una conclusione del neo entrato Letizia. Un po’ incerto nell’azione della rovesciata di Manzari con la rete annullata dal Var.

Mantovani 6,5 Sulla fascia sinistra d’attacco la Feralpisalò costruisce la sua partita con un Felici a tratti devastante. Anticipa Kourfalidis con un grande intervento nel secondo tempo, ma non riesce a dare forza al suo colpo di testa che poteva valere il raddoppio.

Bellusci 6,5 Annulla Butic prima e non fa toccar palla al sempre pericoloso La Mantia nella ripresa.

Vaisanen 6 Deve occuparsi dell’ex Manzari che gli scappa solo nel finale in occasione della rovesciata che poteva valere il pareggio.

Falzerano 6,5 Timido nel primo tempo probabilmente frenato dalla diffida che lo porta a non intervenire mai sullo scatenato Felici. Nella ripresa, toglie gli ormeggi e gioca una grande gara.

Di Tacchio 6 Queste sono le sue gare, quando c’è da combattere e da mordere le caviglie degli avversari. Servirebbe un pizzico di lucidità in più in fase di impostazione della manovra ma non è proprio nelle sue corde. Ammonito come purtroppo spesso accade.

Valzania 6 Sembra iniziare con una certa ispirazione, soprattutto quando in fase offensiva si mette tra le linee quasi a giocare da trequartista. Piano piano si spegne e a metà della ripresa deve alzare bandiera bianca per un problema alla caviglia.

Zedadka 6 Debutta da titolare mostrando una buona attitudine offensiva e anche una discreta corsa in fase difensiva.

Mendes 6 Altra prova incolore del centravanti portoghese che si sacrifica tanto in fase difensiva mettendo a disposizione i suoi centimetri.

Rodriguez 6 Come sempre tanta buona volontà, ma nessun tiro in porta. Ha il merito di aver effettuato il cross poi trasformato nel gol decisivo da Masini.

Dal 1’st Milanese 6 Partita di sacrificio.

Dal 13’st D’Uffizi 6 Si divora il gol del raddoppio calciando addosso al portiere Pizzignacco

Dal 23’st Giovane 6 .

Dal 33’st Celia SV

Fabrizio Castori 6 La sua squadra non gioca un calcio spettacolare, ma è anche vero che i tanti palloni buttati alla cieca in avanti sono anche figli dell’importanza di una gara vitale.

Arbitro Matteo Marcenaro di Genova 5,5. Dirige con personalità, utilizzando molto il richiamo verbale all’inizio. Aiutato dal Var in occasione del gol di Manzari, viziato da un pestone di Balestrero su Giovane e che avviene sotto ai suoi occhi.

Valerio Rosa