Bellusci e Adjapong recuperati, out Ciciretti

Giorni intensi al Picchio Village. Ieri la squadra ha proseguito la preparazione in vista del prossimo match in programma che vedrà l’Ascoli affrontare il temuto Sudtirol. I bianconeri al mattino hanno svolto una seduta a porte chiuse in cui Breda ha impiegato i suoi uomini divisi in due gruppi, alternando una parte tattica e un lavoro per reparti. L’allenamento si è concluso con una partita undici contro undici. La buona notizia è che nelle ultime ore l’infermeria è andata via via svuotandosi con gli importanti recuperi di Bellusci e Adjapong. Ad oggi restano soltanto Tavcar e Ciciretti ancora alle prese con i rispettivi guai fisici. L’esperto centrale intanto si è messo definitivamente alle spalle l’infortunio al piede che lo aveva costretto a restare fuori per un mese circa dopo il recente match interno col Benevento. Nel corso della ripresa del match di Frosinone il 33enne è potuto tornare già a calcare il campo completando la consueta coppia con il brasiliano Botteghin. Proprio qui nelle prossime sedute in programma il timoniere dell’Ascoli scioglierà il rebus legato al ballottaggio tra Bellusci e Simic. I nodi da sciogliere in difesa però riguarderanno anche le due corsie laterali. Sulla destra infatti il rientro di Adjapong consentirà di avere un’altra valida carta da poter utilizzare dal primo minuto o nel corso della partita. Le ultime uscite stagionali hanno visto agire Donati in quella zona del campo. Un profilo di certo promettente che però spesso ha mostrato qualche difficoltà nei rifornimenti e nei cross messi in area avversaria, spesso pochi e soprattutto imprecisi. Sull’altro lato purtroppo Falasco sta attraversando un periodo poco brillante dopo le buone prestazioni messe in campo con una certa frequenza per buona parte della stagione. Proprio dal suo sinistro erano nati molti palloni velenosi in grado poi di agevolare i compagni di squadra nel rendersi maggiormente pericolosi sulle palle inattive. Tutte situazioni che nei primi mesi avevano permesso ai bianconeri di capitalizzare al meglio alcune circostanze e che adesso purtroppo stanno venendo un po’ meno. A centrocampo, nonostante l’assenza per squalifica di Caligara che ieri ha compiuto 23 anni, saranno vari i nomi in lizza. In casa Sudtirol invece Bisoli sta valutando le condizioni di Belardinelli (lezione muscolare al retto femorale). Non ci sarà lo squalificato Pompetti, mentre tornerà a disposizione il difensore Celli.