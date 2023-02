Benevento, Letizia: "Al Del Duca per avere almeno un punto"

Il Benevento si prepara alla delicata sfida salvezza che si consumerà al Del Duca. A parlare del momento che stanno vivendo i sanniti è stato il capitano Gaetano Letizia. "Andremo ad Ascoli per fare la nostra partita – ha commentato il terzino -, cercando di conquistare almeno un punto. Se non riesci a vincere, allora non devi perderla. Faremo di tutto per tornare a casa con un risultato positivo. La serie B è sempre un campionato difficile, dobbiamo pensare solo a noi stessi. Quella con il Brescia è stata una vittoria che fa molto bene. C’è stato un grande spirito di sacrificio da parte di tutti. Stellone ha portato un po’ d’aria nuova. Stiamo lavorando bene. Ho visto un atteggiamento diverso. C’è stato uno spirito di sacrificio maggiore ed è ciò che ci mancava nell’ultimo periodo. Sono d’accordo quando si dice che non siamo abituati a lottare per la salvezza. Siamo tutti ottimi calciatori, quindi inconsciamente abbiamo fatto fatica a capire dove siamo".