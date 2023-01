Bertotto ricorda l’ex Samp: "Un grande uomo"

Anche Valerio Bertotto ha voluto ricordare Gianluca Vialli. In tante occasioni i due si sono sfidati in campo nel corso delle rispettive carriere di calciatori. "Diventa difficile commentare delle notizie così brutte – spiega l’ex tecnico dell’Ascoli :. Diventa difficile calarsi in una realtà che non vorresti mai vivere, ma se penso a Luca ricordo un grande leader. Un uomo tutto d’un pezzo, un lottatore, un grande calciatore. Questi pensieri mi fanno ragionare e dico che probabilmente, per come ha gestito lui la sua vita fino all’ultimo secondo, è doveroso da parte nostra ricordarlo per quello che è stato: un grande uomo e un grande calciatore". Bertotto guidò il Picchio nei primi mesi della stagione 2020-21. Un’esperienza breve che lo vide portare a casa soltanto 5 punti nelle prime 8 gare di campionato disputate. Il club di corso Vittorio decise di esonerarlo dopo il ko per 2-1 incassato a Venezia nel match del 28 novembre 2020.