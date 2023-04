Bianconeri e terzo settore uniti per il sociale

Ascoli Calcio e Bottega terzo settore uniti per il sociale. Domani, in occasione della partita in casa contro il Sudtirol, al Del Duca sarà promossa la campagna ‘Insieme Noi Siamo", coordinata dalla Bottega del terzo settore all’interno del progetto Viridee. Attraverso il coinvolgimento di 18 enti ed associazioni del terzo settore, Viridee sviluppa e sostiene una rete di attività di interesse generale per fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dalla pandemia, avvalendosi del supporto delle principali università marchigiane per diffondere la cultura del volontariato e dei beni comuni, realizzare servizi sperimentali volti a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dal covid-19. All’esterno dello stadio, davanti alla curva nord e sul ponte Rozzi ci saranno due banchetti con i volontari di Avis, Croce Verde, Anpas e il Sole di Giorgia che distribuiranno gadget e materiale informativo per la promozione del volontariato.