L’avventura dell’ex bianconero Soufiane Bidaoui col Frosinone è ufficialmente iniziata. L’attaccante marocchino ha lasciato Ascoli per andare a fornire il proprio contributo alla vittoria del campionato. La cessione del giocatore nei giorni scorsi aveva scatenato le reazioni di molti tifosi che avrebbero voluto rivedere l’esterno offensivo in campo con la maglia bianconera. "Ad Ascoli sono sicuro che i tifosi sono arrabbiati perché mi volevano bene – ha commentato -. È andata così ed ora penso al Frosinone. Conoscevo già il direttore dai tempi di La Spezia ed è stato semplice venire qui. Ho trovato un bel gruppo con tanti giovani. Dionisi mi aveva parlato bene della piazza. Mi ha detto che avrei fatto bene a scegliere il Frosinone e che sarebbe stata la mia scelta migliore. Le mie caratteristiche sono la velocità e la tecnica. Sono bravo nell’uno contro uno. Cerco costantemente la profondità ed il tiro in porta. È questo il mio stile di gioco".