"C’era un’emorragia che andava fermata". Con queste parole il direttore sportivo Marco Valentini ha commentato ciò che si è sviluppato tra la scia di risultati negativi e l’esonero di Bucchi. La punta dell’iceberg è stata chiaramente la trasferta di Cittadella. "Lì abbiamo toccato il fondo. Ci siamo messi subito alla ricerca di un nuovo mister. Abbiamo scelto Breda perché è un profondo conoscitore della categoria e ci ha dato subito la sensazione di essere preparato. Inoltre è un esperto nelle situazioni di subentro. Oltre a lui abbiamo contattato altri 2 o 3 allenatori tra cui Pillon. C’è stata una chiacchierata come con gli altri". Sul mercato il diesse ha detto: "Sidibe lo avevo trattato lo scorsa estate. Non occupava un posto in lista over così c’è stato la possibilità di prenderlo. Su Bidaoui so che è girato un audio del giocatore che lamentava mancanza di rispetto. A Terni il 15 gennaio si è rifiutato di entrare in campo: è finita il quel momento".