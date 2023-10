Biglietti in vendita per la partita di sabato al Del Duca

Ieri pomeriggio è ufficialmente iniziata la vendita dei tagliandi per assistere al prossimo match in programma al Del Duca (sabato 28 con avvio alle 16.15). Incontro che per l’occasione vedrà arrivare in casa dell’Ascoli la corazzata Parma. Per provare ad insidiare la prima della classe servirà indubbiamente anche il prezioso sostegno del pubblico bianconero che nelle ultime ore ha già iniziato a rivolgersi al botteghino per non fare mancare ancora una volta tutto il proprio sostegno. Questi i prezzi dei biglietti stabiliti: poltroncina nord intero 45 euro – donna, under 18, senior a 25 euro; tribuna Mazzone intero 25 euro – donna, under 18, senior a 18 euro – junior 3 euro; curva nord intero 18 euro – donna, under 18, senior a 14 euro – junior 3 euro; settore ospiti intero 20 euro. I tagliandi potranno essere acquistati in tutti i punti abilitati e sulla piattaforma online del circuito TicketOne. In occasione del match di sabato prossimo saranno presenti in tribuna Mazzone anche gli studenti delle scuole che in settimana faranno visita alla squadra al Picchio Village.