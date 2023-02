Bimbi e famiglie al Tombolato per fare il tifo

I malumori e le contestazioni manifestate nei confronti di tecnico e dirigenza non hanno alimentato l’entusiasmo dei tifosi. La vendita dei biglietti per Cittadella negli ultimi giorni è proceduta sottotono. Sugli spalti però a fare il tifo per il Picchio ci saranno tanti bambini e famiglie. L’Ascoli con una nota ufficiale diramata ieri pomeriggio ha reso noto che aderirà al progetto del Cittadella denominato ‘società amiche’, programma di valorizzazione sportiva e culturale rivolto all’attività di base che sabato 4 febbraio consentirà ai giovani tesserati bianconeri classe 2013 e 2014 e alle rispettive famiglie di essere presenti sugli spalti del Tombolato per sostenere la propria squadra del cuore. In questo caso l’Ascoli. Il progetto nasce con l’intento di far vivere ai giovani dell’attività di base un’esperienza all’insegna del rispetto, dell’aggregazione, della condivisione e dei valori più autentici dello sport. Domani mattina la comitiva bianconera, guidata dal responsabile tecnico Remo Orsini, raggiungerà in pullman lo stadio dei granata per assistere alla gara e sostenere i bianconeri nella sfida coi veneti. All’intervallo della partita i responsabili dell’attività di base delle due società si scambieranno a centrocampo un gagliardetto in segno di amicizia e, subito dopo l’incontro, visiteranno il centro abitato con il tour che si svilupperà con un percorso intorno alla nota cinta muraria di Cittadella. Domani invece, presso gli impianti sportivi Ometto Francato, sarà disputata una partita amichevole fra le squadre under 10 e under 9 di Ascoli e Cittadella. A seguire è previsto il rientro sotto le cento torri. Si tratta di una due giorni all’insegna dello sport che l’Ascoli ripeterà anche in altri stadi d’Italia.

Nel frattempo il portale della Lega di serie B ha dedicato un focus al centrocampista Fabrizio Caligara. Arrivato ad Ascoli nella sessione di calciomercato invernale del 2021 il mediano ha subito avuto un buon impatto con la categoria sotto la guida di Sottil che decise di schierarlo in svariate circostanze. Cresciuto nel settore giovanile della Juve il classe 2000 fece registrare le esperienze con Venezia e Cagliari prima di prendere la strada che lo avrebbe condotto verso il capoluogo piceno. Memorabile il suo esordio in Champions con la Juve nella gara contro il Barcellona all’età di 17 anni. In quell’incontro il giocatore fu chiamato a rilevare Higuain. I colori che oggi è chiamato a difendere restano quelli bianconeri, ma del Picchio.

mas.mar.