Bisoli ha rinnovato con il Sudtirol Mandorlini vicino al Cluj

Nel classico valzer delle panchine di fine campionato il Sudtirol ha rinnovato il suo vincolo con il tecnico Bisoli, autentico protagonista della cavalcata playoff dei tirolesi. Con un annuncio ufficiale il club ha deciso di rinnovare il contratto con l’allenatore fino al 30 giugno 2025. La Ternana invece è alla ricerca del suo timoniere dopo l’epilogo di questa stagione. Tra i primi nomi spuntati ci sono quelli di D’Angelo e Andreazzoli che ha già allenato i rossoverdi nel corso degli ultimi mesi. Tra i papabili nomi presenti sul taccuino del diesse Leone ci sarebbe anche Venturato. De Rossi invece ha risolto il suo legame con la Spal dopo la recente retrocessione in C. Il suo profilo nei giorni scorsi era stato accostato al Pisa insieme a quelli di Pirlo, Di Francesco e Aquilani. L’ex bianconero Mandorlini invece è ad un passo dalla panchina del Cluj. Il tecnico si prepara a firmare un accordo di un anno con opzione per il secondo.