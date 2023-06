Bisoli: "Per il Sudtirol obiettivo salvezza" Legrottaglie alla Samp

Il Sudtirol di Bisoli si è già proiettato sulla prossima stagione che vedrà la formazione altoatesina lottare per la salvezza. "Credo che il prossimo campionato sarà più difficile perché forse ci saranno squadre meno blasonate – ha dichiarato il tecnico –. Non dimentichiamoci che lo scorso anno sono retrocesse quelle che l’anno prima erano andate ai playoff. Dobbiamo dunque restare con le antenne dritte. Il nostro obiettivo resta sempre il mantenimento della categoria. Alzare l’asticella sì, ma nel lavoro, nella quotidianità, migliorare dove abbiamo sbagliato. Il primo obiettivo deve essere chiaro a tutti. Dobbiamo vivere, gioire e soffrire per il mantenimento della categoria". La Sampdoria invece ha scelto il suo direttore tecnico. Si tratta di Nicola Legrottaglie, ex difensore di Juve, Bologna e Milan. A lui la nuova società capitanata blucerchiata ha affidato il compito di interfacciarsi con squadra, dirigenza e presidente. Prosegue invece l’attesa per le scelte di diesse e allenatore.