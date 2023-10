Bonazzoli: "Cambiare in corsa non è facile"

Bonazzoli è pronto per l’inizio della sua nuova avventura alla guida del Lecco. I suoi uomini proveranno ad invertire il drammatico avvio di campionato sfidando l’Ascoli con la speranza di fare punti e smuovere la classifica. Dal primo minuto i blucelesti dovrebbero riconfermare il solito schema 3-5-2.

"Siamo vicini al presidente per questo momento che sta vivendo e cercheremo di fare una grande partita anche per lui – commenta l’allenatore alla vigilia dell’incontro in casa con i bianconeri–. In campo sicuramente qualcosa in più verrà messo per questo motivo. Abbiamo alzato tutto a livello d’intensità, perché mancava, portando degli accorgimenti a livello di modulo e di giocatori che andranno in campo. Non ci scosteremo molto da quanto fatto finora".

"Cambiare in corsa – spiega ancora Bonazzoli – in modo pesante è difficile. Andremo avanti su quell’idea, lavorando sui principi con lo staff cercando di non stravolgere più di tanto. Come succede sempre, il cambio di allenatore mette tutti sullo stesso livello e c’è tanta voglia di lavorare. Ho visto una squadra viva che ha voglia di risalire e sta lavorando tantissimo".

Le due settimane di sosta hanno permesso di prendere le misure con il nuovo gruppo.

"Abbiamo lavorato per reparti, anche dal punto di vista mentale, per cercare la fiducia nei propri mezzi – prosegue ancora Bonazzoli –. Questo aspetto è importantissimo e domani vedremo la risposta sul campo. Abbiamo delle defezioni. Giudici rientra dalla pubalgia e non si è allenato con il gruppo in modo completo. Guglielmotti invece lo ha fatto bene. Sicuramente bisognerà fare degli apporti durante la prossima sessione di mercato e questa sarà la patata bollente per la società".

I lombardi sono attualmente il fanalino di coda della cadetteria. Il match contro il Picchio potrebbe costituire uno dei primi snodi importanti della loro stagione al momento ancora difficile. "L’Ascoli sarà sicuramente senza Botteghin e con lui mancherà un pezzo forte della difesa – spiega -. Oltre ad essere il capitano è anche bravissimo nelle palle inattive. Hanno Bellusci e tantissima esperienza, sono fisici e badano molto al sodo. In B questo si va a cercare. Hanno delle idee date dall’allenatore e penso che davanti sono molto pericolosi tra Pedro Mendes, Rodriguez, Manzari e Nestorovski. Sono completi. Ci sono tutte le caratteristiche. Dovremo stare attentissimi. Che sono partiti male ci può stare, ma non bisogna prenderla sottogamba. Sono da prendere con le pinze e bisognerà far meno errori individuali. Cercheremo di dare il massimo dall’inizio al centesimo minuto".