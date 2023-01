Botteghin alza il muro bianconero: "Qui spero di essere una guida"

Una garanzia per l’Ascoli. Eric Botteghin e il gruppo si preparano ad affrontare con compattezza questa seconda e decisiva metà di stagione. Nel corso dell’andata il centrale difensivo brasiliano è stato il giocatore di movimento più presente in campo nel torneo di B. Oltre a difendere, il 35enne ha dimostrato di saper fare anche gol. A breve il club annuncerà il suo rinnovo contrattuale con il Picchio fino al 2024. Contro la Reggina il giocatore ha raggiunto il numero di presenze necessarie per far scattare l’opzione prevista nel suo contratto.

"Mi sento bene fisicamente e sono contento – commenta il bianconero –, il mister ha fiducia in me. Vorrei fare ancora meglio insieme a tutta la squadra nella seconda parte di campionato. Mi fa molto piacere che i tifosi apprezzino quello che sto facendo qui. Stiamo lavorando molto perché abbiamo commesso alcuni errori in difesa. Stiamo mettendo a punto questo aspetto e anche davanti si lavora per creare più occasioni da gol. Qui sto bene, spero di essere una guida per i più giovani e mi auguro che guardandomi possano vedere cosa vuol dire essere un professionista. Spero di dare loro una mano quando avranno dei problemi. Per un difensore la cosa principale è non subire gol, poi se posso aiutare la squadra con qualche gol sono contento. Ne ho fatti tre quest’anno, ma spero di realizzarne altri. Sarebbe ancora meglio. Spero che il 2023 sia un anno meraviglioso per tutti i tifosi, per noi come squadra. Ci auguriamo di poter raggiungere il nostro obiettivo".

Prima di arrivare al Picchio il difensore è stato autentico protagonista nell’Eredivisie dove ha indossato le maglie di Zwolle, Nac Breda, Groningen e Feyenoord. "Sono arrivato lì a 19 anni – racconta –. Ero solo, non conoscevo la lingua, faceva molto freddo. Lì vidi la neve per la prima volta. In Italia è stato più facile. Sono venuto qui con mia moglie e i bambini, siamo più vicini al Brasile per cibo e abitudini. Grottammare è molto diversa da San Paolo ovviamente, ma mi trovo bene. Mi piace la vita che voi italiani conducete. C’è il mare, in estate è bello. In questo periodo è più tranquillo, ma per i bambini va bene. La scuola è vicina, giocano in piazza e al parco con gli altri amici. Noi brasiliani amiamo così tanto questo sport grazie a Pelè. Era una persona povera che non aveva nulla, se non i propri sogni da realizzare. E l’insegnamento che ci ha lasciato è un grande esempio di speranza: se lavori tanto puoi raggiungere i tuoi obiettivi. Ho sempre pensato di aver lasciato tutto in Brasile per raggiungere i miei obiettivi in Europa. Quando smetterò mi immagino lì. Sono stato tanto tempo fuori e vorrei che miei genitori vivessero di più i nipoti, ma non si sa mai cosa arriverà nel mio futuro".

