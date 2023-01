"Brava Fermana, rispettati i programmi"

"I ragazzi hanno dato tutto e con una sessione di mercato in essere ho preferito non disturbarli e venire io dai rappresentanti degli organi di informazione. Contro la Recanatese hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, nonostante le avversità che si sono verificate durante la partita dovute ad una giornata – mi sento di dire – no dell’arbitro. Lo capiamo, capita a tutti e gliel’ho ribadito che comunque ci può stare. Chiaro che quando dopo ti vengono gli effetti negativi sul tuo undici, dispiace di più". Periodo di intenso lavoro per Massimo Andreatini, direttore sportivo della Fermana, diviso a metà tra campionato e calciomercato. Intanto, a farlo riflettere è il post Recanatese, con la spada di Damocle delle squalifiche che incombe e che per la prossima trasferta di Cesena priverà la squadra gialloblù di due importanti pedine del calibro di Parodi e Scorza: "L’attrito è cambiato quando ha fischiato una ripartenza degli ospiti – ha proseguito nella sua analisi sull’operato arbitrale – dove avrebbe potuto lasciar andare. Il portiere è in anticipo netto, la prende e finisce lì. Mi ha dato l’impressione di essere andato un po’ in confusione. Poi i continui richiami verso Mattia Maggio: li ho trovati un po’ eccessivi. Ripeto: una partita che secondo me è stata maschia come deve essere un derby tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto, senza speculare su niente. Quindi, complimenti anche alla Recanatese che sapevamo essere avversario ostico. L’unica nota negativa è questo, se no non vedo problematiche".

Archiviato l’ultimo match di campionato, il dirigente canarino torna a concentrarsi sul mercato: "Come detto con il mister, se c’è la possibilità di fare qualcosa che vada a migliorare l’organico la società non si è mai tirata indietro e non lo farà di certo questa volta. Chiaramente, dovrà esserci qualcosa che vada a migliorare e non ad implementare, che non serve. Al termine del girone di andata la Fermana ha girato secondo i programmi, poi sta facendo un campionato giusto per quelle che sono le sue qualità. Quindi se devo cambiare per cambiare, non cambio".

Già, il mercato. Tra le righe, par di capire che se entrate ci saranno, queste dovranno essere necessariamente precedute da uscite. Scongiurato il problema relativo al reperimento di un nuovo portiere (Nardi si è allenato nel pre gara di domenica ed a Cesena potrebbe andare in panchina), eventualmente sarebbero da trovare un difensore centrale – come richiesto da Protti – un centrocampista ed un fluidificante se De Nuzzo, messo sul mercato, trovasse acquirenti, mentre la Recanatese starebbe prendendo informazioni su Bunino. Intanto, Salernitana in pressing su tre gialloblù: Spedalieri, Maggio e Pinzi, con i dirigenti di viale Trento che avrebbero ritenuto congrua l’offerta economica ricevuta. Il problema sarebbe sorto sulla partenza dei tre talenti, che i granata campani vorrebbero subito a disposizione, mentre la Fermana intenderebbe privarsene solo al termine della corrente stagione sportiva.

Uberto Frenquellucci