Breda a caccia della mossa vincente Prove nascoste per il suo Ascoli

Prove generali con una seduta super blindata allo stadio. Breda e i suoi uomini ieri pomeriggio sono tornati in campo sul manto erboso del Del Duca per sostenere un test con la formazione Primavera. Proprio lì, su quel terreno che accoglierà lo spietato duello senza esclusione di colpi tra due formazioni in difficoltà e alla disperata ricerca del riscatto. L’Ascoli dovrà solo vincere per dimenticare l’ultimo amaro ko interno col Venezia e la recente scia di tre sconfitte consecutive. Il Brescia invece avrà bisogno quasi di un miracolo per provare ad invertire la rotta e rimettersi in marcia dopo svariati mesi terribili. Di certo il Picchio non potrà considerare nessuno degli aspetti circostanti, ma concentrarsi solo ed esclusivamente su se stesso. I gol e i punti adesso servono come il pane. Stavolta probabilmente il tecnico, oltre a valutare la possibilità di abbandonare il 4-3-1-2 per tornare al 3-5-2, sarà chiamato anche a calibrare bene le scelte relative al reparto offensivo dove è richiesta quella cattiveria sotto porta necessaria che i bianconeri non hanno saputo più mostrare. La fiducia nei confronti di Gondo e Falzerano potrebbe essere terminata. A dirlo sarà il responso del campo dopo le ultime sedute che la squadra affronterà stamattina e domani con la consueta rifinitura.

Numeri a confronto. Il Brescia, attuale fanalino di coda insieme alla Spal con 28 punti, è la squadra che finora ha incassato il maggior numero di sconfitte: ben 14. Lo stesso preoccupante dato fatto registrare anche da Modena, Perugia, Cosenza e Spal. A determinare l’attuale posizione di classifica però pesano, e non poco, le 44 reti incassate. Sotto questo punto di vista peggio delle Rondinelle ha fatto soltanto il Cosenza che invece ne ha subite 47. I lombardi mancano l’appuntamento con i 3 punti da ben 16 giornate. L’ultimo successo è quello per 2-0 sulla Spal nel match del 27 novembre 2022. Dopodiché sono arrivati soltanto 5 risicati pareggi. La statistica peggiore è quella legata ai gol fatti. Da inizio dicembre ad oggi il Brescia ha segnato la miseria di 5 reti. Questo rendimento li ha visti diventare, tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni, una delle peggiori in assoluto. Secondi solo all’Hansa Rostock che nello stesso periodo ne ha messe a segno addirittura 4. Non a caso anche i tedeschi sono nei bassifondi della Bundesliga 2 dove occupano il penultimo posto. Ma se gli ospiti hanno mostrato un rendimento da brividi in attacco, l’Ascoli sotto porta non si discosta molto con un gol a partita. Troppo poco per restare lontani dalle fiamme. Entrambe nel confronto di sabato (avvio alle 14) indubbiamente cercheranno di migliorarsi proprio sotto questo aspetto. Vedremo chi ci riuscirà meglio nel corso dei 90’.

Massimiliano Mariotti