Breda: "Ascoli, ora diventiamo squadra"

Roberto Breda è pronto per lanciare il suo Ascoli. Il tecnico trevigiano sta già lavorando a testa bassa per riuscire a mettere in campo le sue idee di gioco in vista del prossimo impegno casalingo, in programma sabato pomeriggio contro il Perugia dell’ex Castori. L’allenatore del Picchio è stato ufficialmente presentato ieri nella sala stampa dello stadio Del Duca. "La serie B l’ho studiata molto e la dimensione dell’Ascoli era quella che mi piaceva di più – esordisce il nuovo timoniere del Picchio –. Ho trovato un club strutturato ed un gruppo che ha qualità e gamba. Ora però dobbiamo diventare una squadra. Sarà questo il mio lavoro. Nel contratto non ci sono opzioni di rinnovo. Non le ho neanche chieste. Non ha senso definire un prezzo ora. Se dimostrerò il mio valore poi vedremo. Parlerà il campo. Mi sono sempre trovato bene con i fatti. Conosco bene questa piazza. Ricordo un match quando ero a Messina circa trent’anni anni fa. Su un calcio d’angolo andai a difendere sul palo e mi trovai di fianco un certo Casagrande che era un omone incredibile. Un altro episodio che tengo a mente è quel famoso Ascoli-Catania in C che poi vide la...