Breda: "Ci crediamo, il nostro futuro in ballo"

Breda e i suoi uomini ci credono più che mai. Alla vigilia dell’ultima chiamata playoff, l’Ascoli ha fatto quadrato prima di affrontare il viaggio che lo condurrà al duello con la Reggina di stasera (ore 20.30), dove il Picchio dovrà solo vincere per cercare di alimentare la speranza. Una buona fetta di possibilità infatti dipenderà anche dagli altri risultati, soprattutto da quei campi che vedranno impegnati Venezia, Palermo e Pisa. "Ci crediamo tanto – commenta il tecnico bianconero –, le opportunità non ricapitano sempre. I ragazzi lo sanno, da questa partita dipende il futuro di tutti noi. A livello motivazionale non credo ci sia bisogno di preparare una gara così. Dal punto di vista tattico invece c’è molto da dire perché la Reggina cambia più moduli e dentro al match ci possono essere tante più gare rispetto al solito. Alla fine devi trovare la maniera di essere più incisivo. Ci sono tante situazioni di campo di cui parliamo sempre. Chi fa questo mestiere vive per queste partite. Ce lo siamo meritati e vogliamo far bene, nonostante il rispetto che nutriamo per l’avversario. Tre settimane fa avevo fatto i complimenti ai ragazzi. Li ringrazio tutti: sia chi ha trovato spazio, sia chi ne ha trovato meno con estrema professionalità. Credo questa sia una B più difficile degli ultimi anni. Basta guardare che stanno retrocedendo squadre di blasone che l’anno scorso avevano fatto i playoff. È stato un anno rischioso. Al di là dei complimenti non è finita, vogliamo giocarci al massimo questa possibilità. Accedere ai playoff è complicato perché giocheremo innanzitutto contro una diretta concorrente e poi dipenderemo dai risultati delle altre".

Di fronte all’Ascoli ci sarà la bestia nera Pippo Inzaghi, il cui futuro secondo i rumors potrebbe essere lontano da Reggio Calabria. "Inzaghi è un ottimo tecnico – sostiene –, ma non è imbattibile. Lo dimostra il percorso fatto dalla Reggina, dove hanno mostrato difficoltà soprattutto nel girone di ritorno e in casa. Sarà una partita dove avremo il massimo rispetto degli avversari, ma dobbiamo battere sulle loro difficoltà e sulle nostre capacità. In un incontro come questo serve tutto: intensità, determinazione, qualità tecnica, voglia di incidere. Cose che abbiamo messo e che metteremo sicuramente in campo. Non mi accontento e cerco di fare il massimo. C’è soddisfazione per ciò che abbiamo fatto, ma è parcheggiata lontano. Non è tempo di congedi. Non ci saranno passerelle per nessuno, vogliamo solo far bene".

mas.mar.