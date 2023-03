Breda e Forte: "Partita che deve insegnarci tanto"

Ascoli che succede? Nella ripresa di Cagliari la squadra si è disunita e sono crollate, in soli 45’, quelle certezze che l’arrivo di Breda era stato in grado di fornire fin dalla gara d’esordio. Un primo tempo magistrale così si è trasformato in un vero incubo. "Nel secondo tempo abbiamo perso intensità fisica e mentale – ha commentato con amarezza il tecnico –. Dopo l’episodio del rigore anziché continuare a fare quello che sappiamo fare, ci siamo sfaldati. E soprattutto dopo il 2-1 non siamo riusciti a rimanere in partita. Queste sono situazioni che capitano, ma bisogna ugualmente restare con l’attenzione giusta. La collaborazione, l’intensità, l’essere aggressivi, il non voler rischiare e sentire anche il pericolo. Cose che poi non abbiamo più avuto. La sensazione di sentire il pericolo ad un certo punto è proprio scomparsa e quando giochi con squadre così devi sempre tenerne conto. Si doveva far di tutto per far sì che la situazione non degenerasse. Questa è una partita che deve insegnarci tanto. Non dobbiamo perdere il nostro modo di essere. Noi dobbiamo restare fedeli a ciò che sappiamo fare e lo dobbiamo eseguire a 300 all’ora. La differenza la si è vista tra il primo e il secondo tempo. Sotto questo aspetto dobbiamo tornare a fare quelle cose sporche che non abbiamo fatto. Al di là del nostro gol e dell’occasione per raddoppiare, va interpretato meglio il secondo tempo. Tornando in campo si sapeva che loro sarebbero partiti forte. Si doveva controbattere colpo su colpo. Lì ci siamo un pochino persi. Non va mai perso il dna. Giovane a sinistra ha fatto una buona prova sfoderando ottime cose. Nei prossimi scontri diretti dovremo toglierci da questo tipo di situazione e cercare di salvarci prima possibile. Senza dimenticare la qualità degli avversari e le difficoltà della B".

Il gol di Forte ha illuso prima del poker ben assestato dagli isolani. Sfortunato lo squalo: nei due gol realizzati in bianconero sono arrivate soltanto sconfitte. "C’è stato un calo di concentrazione secondo me – ha sostenuto l’attaccante – dobbiamo reagire subito perché abbiamo due partite fondamentali in casa. Tutto parte dalla testa, analizzeremo quello che è successo. Siamo stati un po’ presuntuosi. Dobbiamo liberarci la mente ed essere consapevoli che vanno vinte le partite e vanno fatti i punti. Ci prendiamo le nostre responsabilità, bisogna guardare dentro noi stessi. Il secondo tempo è stato inaccettabile".

mas.mar.