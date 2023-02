Breda: "Guai a perdere la cattiveria agonistica"

Il delicatissimo scontro salvezza odierno per i due tecnici sarà una battaglia dove contare i feriti ancor prima di iniziarla. Tante le defezioni che Breda e Stellone hanno dovuto affrontare alla vigilia del match. "Nei momenti positivi si lavora meglio ma non bisogna dimenticare il prima – ha commentato l’allenatore dell’Ascoli –. Se perdiamo quella cattiveria agonistica e quella concentrazione che ci hanno permesso di ottenere questi 6 punti, viene meno il dna che dobbiamo sempre avere. E’ stata una settimana utilizzata per migliorare la qualità del gioco e gli sviluppi, ma questo è secondario all’atteggiamento. Bisogna continuare su questa strada e su questo atteggiamento. Non dobbiamo dimenticare che il Benevento l’anno scorso ha eliminato l’Ascoli dai playoff, quindi dobbiamo pensare a giocare una partita importante. Sarà una gara che può iniziare a farti respirare qualcosa di diverso. Dobbiamo dimenticare quanto fatto finora e concentrarci solo sui 90’ di domani".

In attacco vedremo un Picchio orfano dei suoi elementi più rappresentativi. Anche Forte si è aggiunto agli indisponibili. Ci sarà invece Dionisi seppur al rientro dopo qualche settimana in cui è stato fermo. "Forte è indisponibile, invece è rientrato in gruppo Dionisi che è un giocatore per noi molto importante. Affronteremo una squadra con dei valori, hanno un’ottima rosa che sta facendo un campionato difficile. I calcoli li fai sempre dopo la prima partita, il gruppo sta lavorando bene in tutti gli elementi, quindi penso a questa gara e tutti dobbiamo concentrarci solo sul Benevento. Quanto alle partite successive, c’è un gruppo numeroso, competitivo e potrà essere l’occasione per qualcun altro. Giocare qui ad Ascoli non è mai facile per gli altri, ma dobbiamo essere noi a dimostrare ai tifosi che combattiamo da Ascoli per portarli più numerosi allo stadio".

Tornerà al Del Duca l’ex Stellone. La sua missione è tirare fuori i sanniti dalla zona rossa. "Ci aspetta una partita importante – ha sostenuto il tecnico romano –. L’Ascoli viene da un cambio d’allenatore, si tratta di una squadra che si è ripresa conquistando due vittorie in altrettante partite, uscendo dai bassifondi della classifica. Arrivare a partite ravvicinate con questa emergenza non è semplice. Non siamo in una situazione di classifica serena che ci permette di andare ad Ascoli e giocare in maniera blanda. Dobbiamo cercare di tirarci il prima possibile dai bassifondi della classifica".

mas.mar.