Breda: "Lavoriamo sulla qualità del gioco"

Nel confronto odierno in casa del Parma, il timoniere del Picchio potrebbe riproporre l’identica formazione titolare schierata nella sua gara d’esordio. Al Tardini sarà fondamentale uscire indenni e allungare la scia positiva. "Il risultato col Perugia lo abbiamo voluto – commenta Breda alla vigilia del match –, ho visto atteggiamento, intensità e voglia di superare i problemi. Siamo stati premiati. Ora dovremo lavorare tanto sulla qualità del gioco e sulle occasioni da creare. I ragazzi lo sanno. Il Parma ha giocatori che dovrebbero stare in serie A, ma va a fasi alterne. È una squadra che richiede molta attenzione e rispetto, ma allo stesso tempo ha dimostrato di avere problemi. Su tutti la non continuità. Noi andremo a fare la nostra partita. In settimana abbiamo lavorato sulle caratteristiche dell’avversario. Va fatto un percorso come squadra e in questo dobbiamo accelerare perché il tempo non c’è. Affronteremo un avversario dotato di qualità. Tutto quello che abbiamo fatto è subordinato a come affronteremo questa partita e a quanta vogliamo metteremo in campo per portare via punti. Al di là della classifica bisogna concentrarsi su quello che possiamo determinare. E noi possiamo determinare la partita che viene".

Stagione finora al di sotto delle aspettative per Dionisi che resterà fuori anche in occasione della sfida con i ducali. A lui si aggiungerà il forfait di Simic. Sugli spalti saranno 242 sostenitori bianconeri presenti. "Dionisi ha ancora qualche problema e non farà parte del gruppo. In settimana c’è come presenza, ma negli allenamenti lo stiamo ancora aspettando. I tifosi vogliono vedere gente che combatte e prova a vincere sempre. Sono un fattore determinante e decisivo, dobbiamo essere noi a portarli a credere in noi. Quella coi tifosi è un’unione che dobbiamo rafforzare attraverso l’unità di intenti".

Buone notizie invece in casa Parma dove Pecchia ha recuperato sia Ansaldi che Camara. Entrambi probabilmente partiranno dalla panchina. "Affronteremo una squadra che l’anno scorso è approdata con merito ai playoff – sostiene –. Hanno cambiato l’allenatore ed è arrivato qualche nuovo giocatore come Forte. Il gruppo è rimasto lo stesso e hanno già ottenuto risultati straordinari. Servirà grandissima attenzione. Non credo che i nostri avversari si snaturino troppo rispetto all’ultimo match. Sono strutturati in attacco, Dionisi è il capitano e il riferimento della squadra. Chiaro che quando non c’è è sempre meglio".

mas.mar.