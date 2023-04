Breda ora può sorridere: "Bravi a reagire sempre"

Tre punti servivano e tre punti sono arrivati. Poco importa se durante la partita molti tifosi sono invecchiati di dieci anni. Troppe emozioni, troppi cambiamenti di risultato, troppi errori a partire da quello del miglior difensore del campionato: il brasiliano Eric Botteghin. Ma si doveva vincere e alla fine è stata grande festa. Mister Roberto Breda ha fatto di necessità virtù ‘inventandosi’ l’attaccante portoghese Pedro Mendes nuovo trequartista dietro le punte Dionisi e Forte. E l’ex Sporting Lisbona è stato il migliore in campo.

Mister Breda, una gara in inferiorità numerica vinta con le unghie e con i denti?

"La squadra ha voluto la vittoria solo quando le cose sono andate storte. Siamo stati bravi a reagire sempre, ad ogni avversità a partire dall’inconveniente sul primo gol. Abbiamo preso la prima rete dopo che avevano il controllo del match. Siamo rimasti in partita anche dopo il rigore e l’espulsione con una bella reazione. Tutti sono stati capaci di andare oltre le difficoltà, bravi i ragazzi che sono partiti dall’inizio e quelli che sono entrati. Certe situazioni le avevamo preparate con una idea iniziale di 4-4-2 poi diventato 4-3-1-2 che poi per forza di cose è diventata un 4-4-1 ed è una soluzione che potremo utilizzare ancora in corsa".

Una bella prova di squadra?

"Oggi i ragazzi sono stati bravissimi a reagire in ogni circostanza avversa, a restare sempre concentrati sull’obiettivo, nonostante le difficoltà. Ha fatto molto bene chi è subentrato, ma molto bene anche gli altri, tutti sono stati capaci di andare oltre le difficoltà. La tranquillità in campo non ce l’ho mai e dopo il 2-2 abbiamo faticato lasciando tre centrocampisti e due attaccanti. Poi siamo stati bravi anche a ripartire da bassi. Gli episodi sono stati tanti e potevano abbatterci e andare in ansia".

Pedro Mendes sulla trequarti ha giocato la sua miglior gara in bianconero?

"In questi 15 giorni lo avevamo provato dietro le punte perché ha la capacità di schermare il centrocampista centrale e poi davanti è uno che sa crederci. L’ho schierato lì per riempire meglio l’area e per chiudere sul playmaker avversario. Il suo gol di oggi è simile a quello del Modena, Pedro ha queste giocate. Avere tre attaccanti più i centrocampisti che riempiono l’area ti offre qualcosa in più davanti".

Di negativo una fase difensiva troppo morbida?

"Il Brescia non merita la classifica che ha perché ha buoni elementi in attacco, anche se ci siamo praticamente fatti 3 gol da soli. Abbiamo commesso degli errori e su questo dobbiamo lavorare ancora molto".

Era comunque troppo importante vincere?

"Era importante dare un’inversione di marcia dopo tre sconfitte di fila, è ancora lunga e dietro le squadre continuano a fare punti. Non dobbiamo mollare di una virgola, dobbiamo fare altri punti ma intanto ci prendiamo questa vittoria sapendo che ci sono ancora sette gare da giocare e saranno tutte battaglie. Era importante ritrovare noi stessi e la voglia di fare risultato a tutti i costi lavorando ancora con più cattiveria".

Valerio Rosa