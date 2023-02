Breda riaccende l’Ascoli: torna il sorriso

ascoli

1

perugia

0

(4-3-1-2): Leali; Adjapong, Botteghin, Bellusci, Falasco (dal 36’ st Giordano); Collocolo, Buchel (dal 28’ st Eramo), Caligara (dal 28’ st Giovane); Falzerano (dal 14’ st Marsura); Forte, Gondo (dal 28’ st Mendes) Panchina: Guarna, Quaranta, Lungoyi, Ciciretti, Donati, Proia, Tavcar All. Breda

PERUGIA (3-4-1-2): Gori; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Casasola, Iannoni (dal 26’ st Capezzi), Bartolomei, Lisi (dal 40’ st Cancellieri); Kouan (dal 17’ st Luperini); Di Carmine (dal 26’ st Ekong), Matos (dal 1’ st Olivieri) Panchina: Furlan, Abibi, Rosi, Vulikic, Vulic, Paz, Di Serio All. Castori

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Marcatore: 15’ st Collocolo

Note – 6.814 spettatori (3.970 abbonati, quota di 31.767 euro), per un incasso complessivo di 61.786 euro; ammoniti Caligara, Bellusci, Collocolo, Buchel per l’Ascoli, Angella per il Perugia; tiri in porta 6-1; tiri fuori 2-4, fuorigioco 2-1, corner 1-6; recupero 2’ pt, 5’ st.

L’Ascoli risorge al sesto giorno di Breda. L’arrivo del tecnico trevigiano produce subito la scintilla che serviva per rialzarsi, nonostante il pochissimo tempo avuto a disposizione per trasmettere le proprie idee alla squadra. In un confronto non bellissimo, ma tirato, a decidere 1-0 sul Perugia è stato il piattone dal limite di Collocolo. L’epilogo del confronto così ha permesso di centrare tre punti di ripartenza fondamentali per allontanare momentaneamente la zona calda e rimettersi in moto.

Tante le note positive. Spezzate in un colpo solo la maledizione mostrata al Del Duca e la scia di precedenti negativi fatti registrare negli ultimi anni in casa con gli umbri. Definitivo addio al 3-5-2 e bentornato 4-3-1-2, lo schema tattico vincente sviluppato dal Picchio nelle recenti stagioni. Alla prima Breda non sbaglia. Messo subito in campo uno spirito diverso dal solito puntando sull’esperienza di Bellusci e rilanciando Falzerano nell’inedita veste di trequartista centrale. In mediana Caligara vince il ballottaggio con Proia. Ancora out il capitano Dionisi. Perugia lievemente diverso rispetto ad una settimana fa con il rientro dell’ex Dell’Orco dietro. Davanti ad affiancare Di Carmine è Matos. Prima dell’inizio viene rispettato un minuto di silenzio per le oltre 26mila vittime del terribile terremoto che ha falcidiato Siria e Turchia.

Avvio arrembante dell’Ascoli. Tanta frenesia da ambo le parti. Il confronto è frammentato e poco bello da vedere. A contraddistinguerlo nella prima parte del match ci sono una miriade di errori individuali in fase d’appoggio. Gli umbri protestano alla mezz’ora per una trattenuta in area su Di Carmine. Marchetti dopo il check lascia riprendere. All’intervallo la sfida non regala grandi emozioni. Il secondo tempo vede in campo un’altra vecchia conoscenza del Picchio. Il grande ex Castori in attacco si affida a Oliveri, giovane promessa bianconera mai esplosa sotto le cento torri ed esplosa grazie alla Juve. Lisi può colpire da buona posizione, Leali si allunga e dice no. L’esperimento Falzerano fallisce, Breda lo richiama e si affida a Marsura. L’ex Modena impiega meno di un minuto per tirare fuori dal cilindro una percussione dalla sinistra che libera Collocolo al destro dal limite e permette di spuntarla, complice la deviazione fortuita di Dell’Orco. La reazione furiosa del Perugia non si fa attendere, ma l’Ascoli tiene e nel finale riesce a mantenere la palla lontana dalla propria area. La cura funziona.

Massimiliano Mariotti